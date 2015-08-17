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Реверс газа
Публикации по теме
Тематическая страница "Реверс газа".
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Контекст
Юрий Витренко: Нужно полное эмбарго на нефть и газ из РФ
Юрий Витренко: Нужно полное эмбарго на нефть и газ из РФ
Глава "Нафтогаза Украины" - о рисках повреждения украинской ГТС и темпах снижения немецкой зависимости от газа из РФ.
Экономика и бизнес
03.05.2022
3 мая 2022 г.
Россия согласовала план реверса "грязной" нефти
Россия согласовала план реверса "грязной" нефти
С территории Беларуси в РФ будет прокачано около 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.
Политика
24.05.2019
24 мая 2019 г.
Труба и реактор: с чем Путин летит в Будапешт
Труба и реактор: с чем Путин летит в Будапешт
С чем президент России Владимир Путин едет в Будапешт, выясняла DW.
Политика
01.02.2017
1 февраля 2017 г.
Шеф "Нафтогаза": Поставки российского газа в Геническ - фейк
Шеф "Нафтогаза": Поставки российского газа в Геническ - фейк
Андрей Коболев обещал, что во вторник утром "Нафтогаз Украина" сделает заявление по поводу поставок газа в Геническ.
05.01.2016
5 января 2016 г.
Геническ остался без газа из-за отсутствия реверса из Крыма
Геническ остался без газа из-за отсутствия реверса из Крыма
Прекращение электроснабжения Крыма привело к отсутствию поставок газа в Геничевск.
05.01.2016
5 января 2016 г.
Самый опасный шпиль для руферов в Москве
В Москве руферов обвиняют в "политической ненависти" к России из-за украинского флага.
17.08.2015
17 августа 2015 г.
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