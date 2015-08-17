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Реверс газа

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Тематическая страница "Реверс газа".

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Контекст

Газовые трубы и вентили на компрессорной станции

Юрий Витренко: Нужно полное эмбарго на нефть и газ из РФ

Юрий Витренко: Нужно полное эмбарго на нефть и газ из РФ

Глава "Нафтогаза Украины" - о рисках повреждения украинской ГТС и темпах снижения немецкой зависимости от газа из РФ.
Экономика и бизнес3 мая 2022 г.
Нефтепровод "Дружба"

Россия согласовала план реверса "грязной" нефти

Россия согласовала план реверса "грязной" нефти

С территории Беларуси в РФ будет прокачано около 1 млн тонн "грязной" нефти, с территории Польши - в 4 раза меньше.
Политика24 мая 2019 г.
Владимир Путин и Виктор Орбан

Труба и реактор: с чем Путин летит в Будапешт

Труба и реактор: с чем Путин летит в Будапешт

С чем президент России Владимир Путин едет в Будапешт, выясняла DW.
Политика1 февраля 2017 г.
Глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев

Шеф "Нафтогаза": Поставки российского газа в Геническ - фейк

Шеф "Нафтогаза": Поставки российского газа в Геническ - фейк

Андрей Коболев обещал, что во вторник утром "Нафтогаз Украина" сделает заявление по поводу поставок газа в Геническ.
5 января 2016 г.
Газохранилище близ города Стрый, Львовская область

Геническ остался без газа из-за отсутствия реверса из Крыма

Геническ остался без газа из-за отсутствия реверса из Крыма

Прекращение электроснабжения Крыма привело к отсутствию поставок газа в Геничевск.
5 января 2016 г.

Самый опасный шпиль для руферов в Москве

В Москве руферов обвиняют в "политической ненависти" к России из-за украинского флага.
17 августа 2015 г.
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