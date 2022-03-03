Всемирный банк увеличит экстренную помощь Украине до 460 млн евро

Всемирный банк намерен выделить Украине в качестве чрезвычайной финансовой помощи 460 млн евро (в пересчете 509 млн долларов США) за счет взносов Швеции и Нидерландов. Данный запрос будет представлен на утверждение Совета директоров в пятницу, 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию двух осведомленных источников.

Правительство Украины может получить данную сумму практически сразу после того, как совет директоров банка одобрит кредит, задержка возможна лишь до понедельника, сообщил один из источников Reuters.

Благодаря выплате, организованной в необычно короткие для кредитора сроки, Украина получит деньги, крайне необходимые для укрепления ее обороны от российского вторжения, в результате которого погибли тысячи людей и были разрушены во время бомбардировок городские центры, а также захвачена крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая в настоящее время охвачена пожаром и находится под угрозой взрыва.

Вторжение России в Украине

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти западных стран ввели санкции в отношении России.

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