Reuters сообщило о прибытии в Венесуэлу бойцов ЧВК из России

В Венесуэлу вылетели бойцы частных военных компаний (ЧВК) из России, которым поручено охранять президента этой страны Николаса Мадуро, в частности оградить от возможного ареста, передает в пятницу, 25 января, агентство Reuters со ссылкой на неуказанные источники, близкие к венесуэльской оппозиции. Другой собеседник агентства сообщил, что в Венесуэле уже находится "некоторое число" российских наемников.

Кроме того Reuters цитирует лидера одного из московских отделений казаков Евгения Шабаева, заявившего, что в Венесуэлу вылетели около 400 сотрудников российских ЧВК. По его словам, группа россиян отправилась в Венесуэлу в начале текущей недели - еще до того, как глава парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

Пересадка на Кубе

Шабаев также сообщил, что российские наемники летели в Венесуэлу с пересадкой на Кубе. В Гавану они прибыли на двух чартерных рейсах, а оттуда - на коммерческих. При этом, как утверждает агентство, прибывшие в Венесуэлу россияне связаны с ЧВК Вагнера.

Другой источник агентства, фамилия которого не разглашается, сообщил, что первая группа российских наемников прибыла в Венесуэлу перед президентскими выборами в мае 2018 года, но не из РФ, а из других стран, где участвовали в различных операциях.

Мадуро предложил оппозиции диалог

В тот же день Мадуро предложил оппозиционным силам повести с ним "национальный" диалог. В интервью ежедневной газете El Universal он заявил о готовности разговаривать с представителями всех политических сил.

Ранее командование вооруженными силами Венесуэлы выразило Мадуро свою безоговорочную поддержку. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал самовыдвижение соперника Мадуро Хуана Гуайдо "государственным переворотом", а Мадуро - "легитимным президентом". В тот же день восемь генералов заверили Мадуро в их "лояльности" и "абсолютном подчинении" ему.

Самопровозглашение Хуана Гуайдо

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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