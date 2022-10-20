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Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

Республика Болгария

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Государство в Восточной Европе. Столица - София. Численность населения - около 6,5 млн человек.

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Контекст

Bulgarien Zerstörung einer See-Mine im Schwarzen Meer

Турция, Румыния и Болгария будут разминировать Черное море

Турция, Румыния и Болгария будут разминировать Черное море

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 10 октября.
Конфликты10 октября 2023 г.
Уборка зерна в Украине

Зерно из Украины: почему страны востока ЕС против его ввоза

Зерно из Украины: почему страны востока ЕС против его ввоза

Польша, Словакия и Венгрия не хотят выполнять решение ЕС об отмене запрета на импорт зерна из Украины. DW об их мотивах.
Политика21 сентября 2023 г.
В Болгарии пройдут пятые выборы в парламент за два года. На фото: экс-глава правительства Бойко Борисов

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Большинство болгар хотят, прежде всего, политической стабильности. Исход выборов имеет и решающее значение для Европы.
Политика2 апреля 2023 г.
Франческо Гуллино (справа) и отравленный ядом из зонтика болгарский диссидент Георгий Марков (слева)

Смертельный укол зонтиком, или Как шпион убил диссидента?

Смертельный укол зонтиком, или Как шпион убил диссидента?

Почему убийца болгарского диссидента остался безнаказанным? Об этом рассказывает новый документальный фильм.
Культура17 марта 2023 г.
Тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в апреле 2022 года

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Расследование газеты Die Welt раскрывает подробности непрямых поставок Болгарией Киеву вооружений и дизельного топлива.
Конфликты21 января 2023 г.
"F*** you, генпрокурор Республики Болгария Иван Гешев" - скриншот поста в Telegram хакерской группы Killnet, 16 октября 2022 года

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайты госучреждений Болгарии. Речь идет о получении данных о НАТО?
Цифровые технологии20 октября 2022 г.
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