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Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance
Республика Болгария
Публикации по теме
Государство в Восточной Европе. Столица - София. Численность населения - около 6,5 млн человек.
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Контекст
Турция, Румыния и Болгария будут разминировать Черное море
Турция, Румыния и Болгария будут разминировать Черное море
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 10 октября.
Конфликты
10.10.2023
10 октября 2023 г.
Зерно из Украины: почему страны востока ЕС против его ввоза
Зерно из Украины: почему страны востока ЕС против его ввоза
Польша, Словакия и Венгрия не хотят выполнять решение ЕС об отмене запрета на импорт зерна из Украины. DW об их мотивах.
Политика
21.09.2023
21 сентября 2023 г.
Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины
Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины
Большинство болгар хотят, прежде всего, политической стабильности. Исход выборов имеет и решающее значение для Европы.
Политика
02.04.2023
2 апреля 2023 г.
Смертельный укол зонтиком, или Как шпион убил диссидента?
Смертельный укол зонтиком, или Как шпион убил диссидента?
Почему убийца болгарского диссидента остался безнаказанным? Об этом рассказывает новый документальный фильм.
Культура
17.03.2023
17 марта 2023 г.
Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны
Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны
Расследование газеты Die Welt раскрывает подробности непрямых поставок Болгарией Киеву вооружений и дизельного топлива.
Конфликты
21.01.2023
21 января 2023 г.
Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?
Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?
Российская хакерская группа Killnet атаковала сайты госучреждений Болгарии. Речь идет о получении данных о НАТО?
Цифровые технологии
20.10.2022
20 октября 2022 г.
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