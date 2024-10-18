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"Не признают семьей": как ЛГБТ-пара просит защиты в Болгарии

Маргарита Николова
18 октября 2024 г.

Болгария одобрила убежище россиянину, но отказала в защите его мужу из Беларуси. ЛГБТ-семье грозит принудительная разлука. Но они не теряют надежды на свободную жизнь.

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Супруги Алексей (слева) и Андрей на ЛГБТ-прайде в Софии
Супруги Алексей (слева) и Андрей на ЛГБТ-прайде в СофииФото: privat

30-летний Андрей родом из Минска. Он не называет свою фамилию, поскольку опасается неблагоприятных последствий для своих родственников в Беларуси. Андрей пытается получить политическое убежище в Болгарии - вместе со своим мужем, российским оппозиционным журналистом Алексеем. 

Они познакомились в Москве. Андрей переехал туда в 2011 году и открыл небольшую студию керамики. С тех пор пара неразлучна. В 2014 году Андрей и Алексей поженились в Дании, однако их однополый брак не признается ни в России, ни в Беларуси. Репрессивные законы этих стран усложняют жизнь представителям ЛГБТ, преследуя и стигматизируя их.

Кроме того, опасной в России стала и журналистская работа Алексея, поскольку после начала полномасштабной войны в Украине независимой прессы в РФ фактически нет.

Убежище в Болгарии: Алексею одобрили, Андрею - нет

"Из-за своей работы я регулярно получал угрозы на мобильный телефон. Это происходило на протяжении многих лет, так что я даже привык. Но с началом войны в Украине угрозы участились и стали более жестокими", - рассказывает Алексей в интервью DW. Поэтому осенью 2022 года семья решила покинуть Россию и запросить политическое убежище в Болгарии. Почти год спустя они получили ответ на свою заявку: Алексею предоставлена защита, Андрею же в ней отказано. 

В Москве Алексей работал журналистом оппозиционного интернет-издания Kasparov.ru. Оно было запрещено в РФ после аннексии Крыма в 2014 году. Издание основал экс-чемпион мира по шахматам и политический активист Гарри Каспаров, включенный в российский список "террористов и экстремистов". "Было совершенно ясно, что из-за политической направленности издания у меня могут возникнуть реальные проблемы", - говорит Алексей.

Андрей также подвергается в Беларуси большому риску за свои политические убеждения. С 2006 года он участвовал во всех крупных протестных акциях против диктатора Александра Лукашенко. Даже спустя четыре года после протестов против фальсификации выборов в Беларуси в 2020 году, полиция разыскивает и арестовывает участников тех акций, рассказал Андрей DW.

Художник Андрей с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской
Художник Андрей с лидером белорусской оппозиции Светланой ТихановскойФото: privat

В России с 2022 года принят закон о полном запрете "пропаганды ЛГБТ", а квир-люди приравнены Верховным судом к участникам "экстремистской организации". В Беларуси демонстрация гомосексуальных отношений приравнена к "порнографии" и тем самым криминализована. Распространение порнографии в РБ запрещено и может караться лишением свободы на срок до четырех лет. Андрей и Алексей убеждены, что тюремное заключение для квир-людей в РФ и Беларуси может быть значительно страшнее, чем для других людей: "Вас могут пытать, вас могут изнасиловать. Все это может случиться".

"Чиновники не воспринимают нас как семью"

Однако в Болгарии не разделяют эти страхи и не считают их основанием для предоставления защиты. По мнению Государственного агентства по делам беженцев (SAF), Андрею не грозит политическое преследование в Беларуси, а его история противоречива и нелогична. Основанием для такого вывода SAF послужил тот факт, что Андрей уже не раз добровольно выезжал из Беларуси в РФ.

Голодовка транс-персоны в Болгарии

Но этот аргумент не выдерживает критики, считает адвокат пары Деница Любенова. По ее словам, SAF "не знает", что де-факто границы между Россией и Беларусью нет. "Это не может считаться обычным пересечением границы с проверкой документов, где Андрея могли бы арестовать или выдать какой-то документ, (подтверждающий преследование. - Ред.)", - пояснила юристка DW.

Кроме того, болгарское ведомство игнорирует тот факт, что Андрей, несмотря на то, что запросил убежище не сам по себе, а как член семьи Алексея, подвергается тем же рискам, что и его партнер, объясняет Любенова. Хотя оба мужчины смогли подтвердить, что заключили брак в Дании, SAF отметило их как неженатых. "В агентстве считают, что у нас с мужем нет ничего общего, что мы просто друзья. Они думают, что я не разделяю риски своего партнера", - делится Андрей.

Вместе с адвокатом пара хочет подать новое прошение об убежище. В нем они намерены сделать акцент на том, что, будучи супружеской парой, им обоим грозит преследование и, следовательно, они нуждаются в защите. Алексей и Андрей также намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

В Болгарии мужчины не чувствуют себя в опасности. "Здесь не так много репрессивных законов, нет политических заключенных, нет войны и нет диктаторов вроде Лукашенко и Путина", - поясняет Андрей.

По российскому образцу: новый анти-ЛГБТ закон в Болгарии

В августе этого года в Болгарии приняли закон, который запрещает "пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации" в школах. Законопроект был внесен в парламент пророссийской партией "Возрождение" и был поддержан 159 из 240 депутатов. Как отмечают многие эксперты в области права, новый закон против представителей ЛГБТ идет вразрез с болгарской конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.

Как отмечает болгарская организация "Действие", выступающая за социальное и правовое равенство представителей ЛГБТ, квир-люди в Болгарии ущемлены в правах. Например, однополые пары не могут зарегистрировать брак, усыновить ребенка и наследовать имущество партнера. Транссексуалы не имеют легальной возможности изменить свой пол.

Протесты против закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в Болгарии
Протесты против закона о запрете "пропаганды" ЛГБТ в БолгарииФото: Valentina Petrova/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Новый закон шокировал молодую пару. "Сейчас я чувствую себя в меньшей безопасности, потому что вижу здесь сильное влияние Москвы", - говорит Алексей. Тем не менее он не теряет надежды на совместную жизнь со своим мужем в Болгарии, которая "все еще является демократической страной". Его партнер Андрей тоже хочет остаться в этой стране и развиваться здесь как художник.

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