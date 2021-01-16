Решение ЕСПЧ: что грозит Украине из-за жертв Майдана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 21 января принял решение по делам о событиях на Майдане в Киеве и других городах Украины в 2013-2014 годах. Государство Украина признано ЕСПЧ ответственным за убийство одного протестующего и за отсутствие независимого и эффективного механизма расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственными агентами во время тех событий. Украинские адвокаты и правозащитники ожидают, что это решение позволит ускорить следствие и рассмотрение дел жертв Майдана, которые искусственно затягиваются на протяжении последних семи лет.

Решение ЕСПЧ: Украина должна выплатить компенсацию

ЕСПЧ установил нарушение Украиной ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это - силовые разгоны протестующих, их задержания, похищения активистов, ненадлежащее обращение с ними и соответствующие судебные производства. Судьи постановили, что (во время событий на Майдане украинскими властями под руководством Виктора Януковича) были неоднократно нарушены статьи о праве на жизнь, о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на уважение частной и семейной жизни, о свободе собраний.

Стена памяти жертвам Майдана в Киеве

Украина должна выплатить потерпевшим компенсацию материального и морального ущерба, а также покрыть судебные издержки, говорится в тексте решения ЕСПЧ. Как пояснила в интервью DW адвокат ряда представлений в ЕСПЧ Евгения Закревская, это касается пострадавших во время кровавого разгона студенческого протеста на Майдане в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, штурма Майдана правоохранителями 11 декабря, похищения, пыток и убийства Юрия Вербицкого 21-22 января 2014 года. "Каждый из этих пострадавших, в том числе брат Юрия Вербицкого, получат от 16 до 25 тысяч евро денежной компенсации", - сообщила адвокат.

По ее словам, решение ЕСПЧ касается только трех упомянутых эпизодов событий на Майдане. Она объяснила это тем, что иски по этим эпизодам - первые, по которым были исчерпаны возможности украинской национальной судебной системы,поэтому они были обжалованы в ЕСПЧ. "Семь лет рассмотрения этих жалоб - это очень короткий срок для ЕСПЧ", - отметила Закревская. Она ожидает, что и другие представления в суд в Страсбурге, в частности, касающиеся массового расстрела демонстрантов 18-22 февраля 2014 года в центре Киева, также вскоре получат оценку ЕСПЧ.

ЕСПЧ: Украина нарушила конвенцию и несет ответственность

Государственная власть Украины уже признана ЕСПЧ ответственной за смерть Юрия Вербицкого и за то, что до сих пор должным образом не были расследованы преступления против мирных демонстрантов. Адвокат Виталий Погосян считает, что теперь и государству, и украинским судам придется обратить внимание на затянувшиеся сроки следствия и судов по делам Майдана. "Судьи в своей деятельности должны обращаться к практике Европейского суда по правам человека, которая гласит, что там нет телефонного права и политических заказов, а есть закон и верховенство права. Только на основании этого можно принимать соответствующие решения", - отметил Погосян.

Протесты на Майдане в Киеве в декабре 2013 года

Согласно международным обязательствам, взятым на себя Украиной, выполнение решений ЕСПЧ является обязательным и имеет приоритет над национальным законодательством. "Министерство юстиции будет максимально доносить до судебных и следственных органов выводы ЕСПЧ, указывать на недостатки и необходимость проведения соответствующего расследования", - пообещала начальник управления представительства Украины в межгосударственных делах секретариата Уполномоченного по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

В то же время Евгения Закревская предостерегла от восприятия решения ЕСПЧ, как панацеи и конкретного приговора виновным в блокировании следствия и судопроизводства по делам Майдана. "ЕСПЧ не устанавливает виновных. Он устанавливает только ответственность государства и нарушения Конвенции по правам человека. Хотя на момент совершения нарушений государство Украина было представлено ​​режимом Януковича, установленные факты неэффективности расследования касаются уже последующей власти, сменившей прежний режим", - сказала адвокат.

Будет ли выполнено решение ЕСПЧ

Можно ли считать это гарантией того, что решение ЕСПЧ будет выполнено, а справедливость будет восстановлена? Руководитель Центра стратегических судебных дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Михаил Тарахкало признал, что хоть выполнение решений ЕСПЧ обязательно для украинской власти, далее все будет зависеть от политической воли властей и тех, кто ведет следствие и судопроизводство. "Само по себе решение ЕСПЧ дает лишь возможность изменить неэффективный подход к делам Майдана, существовавший до настоящего времени", - отметил правозащитник.

Он уверен, что корнем всех проблем является отсутствие тщательного расследования преступлений власти и правоохранителей во время событий на Майдане. Именно это установлено отдельным пунктом решения ЕСПЧ. Это, как и остальные пункты решения суда в Страсбурге, дает возможность опровергать информационные манипуляции вокруг Евромайдана, считает правозащитник. "Демонстранты имели полное право проводить акции протеста, отдельные случаи насилия с их стороны не могли повлиять на общий мирный характер демонстраций. Со стороны властей и правоохранителей было допущено системное сотрудничество и согласованные действия по насильственному рассеянию мирных демонстраций", - сказал Тарахкало.

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