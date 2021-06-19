Почему Рейн - коварный и смертельно опасный (фото)

Дуйсбург • В Германии установилась жаркая погода, и многие жители страны устремились к воде - на морские пляжи, озера, реки, водохранилища и другие водоемы. В это же время в СМИ появились первые сообщения о трагических происшествиях. На днях в Рейне около Дуйсбурга, где сделаны эти фотографии, утонули 17-летняя девушка и две девочки, пришедшие на реку вместе. Тело одной из них спасатели обнаружили, но дальнейшие поиски оказались безрезультатными и примерно через сутки были остановлены.

Именно на реки и другие внутренние водоемы приходится почти 90 процентов всех таких смертельных случаев в Германии - 335 из 378 утонувших в 2020 году. В некоторые годы общая цифра еще выше - более 550 человек. Об этом свидетельствует статистика немецкого общества спасения на водах DLRG. Пик обычно приходится на август.

Чем опасен Рейн

Особую осторожность эксперты настоятельно рекомендуют проявлять именно на Рейне - вернее, из года в год категорически призывают вообще не купаться в этой реке - нигде! Под воду здесь может затянуть даже взрослого человека, просто стоящего около берега по колено, - особенно, когда мимо проходят грузовые суда и баржи.

Оказавшись посреди реки, выбраться из Рейна самостоятельно трудно или вообще невозможно даже профессиональным пловцам (!) - такое сильное здесь течение даже там, где он кажется медленным и спокойным, а опасные завихрения и воронки утягивают людей под воду до самого дна. В выходные жаркие дни около официальных пляжей, как правило, дежурят спасатели на лодках. Полицейские на катерах пытаются выпроваживать из воды тех, кто делает это в опасных местах.

Рейн и автобан

Огородить Рейн забором невозможно, поэтому остается лишь взывать к благоразумию. Тем более, что во многих местах вдоль этой реки есть достаточно озер и других водоемов, где можно проводить знойные дни с меньшим риском для жизни, не говоря уже об открытых летних бассейнах.

Особая ответственность при этом лежит на родителях. Один из спасателей в интервью региональной медиакомпании WDR, пытаясь более наглядно описать опасность, предложил представить родителей, которые бы спокойно наблюдали за тем, как дети играют в футбол на резервной полосе автобана. При этом из-за пандемии коронавируса школьники были лишены возможности обучаться плаванию в бассейнах, что может увеличить риск несчастных случаев на воде.

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