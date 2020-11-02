Не бойся что-то менять: как в Германии помогают студентам

По статистике, свыше четверти немецких студентов не дотягивают даже до седьмого семестра и бросают вуз на полпути. В помощь тем, кто разочаровался в учебе в университете и стоит на перепутье, во Франкфурте-на-Майне действует проект "Your Push", осуществляемый Франкфуртским университетом имени Гете совместно с Ремесленной палатой региона Рейн-Майн. Обращающимся за поддержкой студентам в качестве альтернативы предлагают попробовать себя в профессии, связанной с использованием ручного труда. Причина проста: спрос на рабочие специальности в Германии зашкаливает. О том, как "Your Push" работает на практике, в беседе с DW рассказала менеджер этого проекта Дебора Бертолини (Deborah Bertolini).

С университетским дипломом - в кондитеры

На факультет экономики и менеджмента Петер К. поступил по настоятельному совету отца. Сам будучи успешным бизнесменом, тот даже не сомневался: лучший вариант для сына - стать консультантом по вопросам предпринимательства. Но уже во время первого семестра Петер почувствовал: эта профессия, пусть даже она и сулила блестящие перспективы как в плане дохода, так и с точки зрения формирования полезных связей, - не для него.

Тем не менее, идти на поводу эмоций и забирать документы он не стал: собрал волю в кулак - и с усердием продолжил учебу, надеясь на то, что со временем все уляжется, и ему удастся привыкнуть. Однако с каждым семестром разочарование только росло. И в конце концов Петер сделал то, что повергло в шок родителей, зато ему самому принесло небывалое облегчение: после четвертого семестра распрощался с университетом и занялся тем, о чем втайне мечтал с детства - пошел учиться на кондитера.

Но если Петер точно знал, чем хочет заниматься, то многие разочаровавшиеся в выбранной специальности студенты понятия не имеют, на какой род деятельности переключиться. Определиться с выбором им и помогает "Your Push". "Наш проект ориентирован на студентов, которые не совсем комфортно себя чувствуют в условиях учебы в вузе либо сомневаются в выбранном пути профессионального развития. Мы консультируем их, помогаем советами, ищем альтернативу учебе в университете и вообще сопровождаем обращающихся к нам ребят на их пути в новую профессию. Проект действует примерно три года. За это время мы помогли более чем 300 студентам", - рассказывает Дебора Бертолини.

Поворот на 180 градусов

Как поясняет менеджер проекта, на практике это выглядит так. Студент, разочаровавшийся в выбранной им специальности и подумывающий о переквалификации, приходит в офис "Your Push" и делится своими сомнениями. Во время беседы с ним представители проектной команды сначала пытаются выяснить, что послужило причиной закравшихся сомнений.

И в том случае, если причина действительно веская, а получение профобразования может стать подходящей альтернативой университету, в "Your Push" выясняют, какими способностями обладает данный студент, какие у него сильные стороны, дающие ему особое преимущество перед другими, и на основе этих данных формируют его профиль. И в зависимости от того, подходит для него креативная профессия или он больше тяготеет к технике, подыскивают варианты практики в партнерских фирмах - разумеется, в соответствии с предпочтениями студента.

Во время производственной практики он получает представление о новой профессии и решает, осваивать ее дальше или попробовать что-нибудь другое. Если новое дело пришлось ему по душе, он поступает на соответствующее отделение профессионального училища, где обучение идет по дуальной системе.

"К нам могут обращаться студенты, за плечами которых - не менее одного семестра учебы в вузе - причем не только те, кто учится во Франкфурте-на-Майне, но и студенты из других городов Германии. Наши двери открыты и для иностранцев, которые учатся в немецких вузах - однако для тех из них, кто собирается остаться в нашей стране на продолжительный период времени либо навсегда. Правда, пройти практику мы предлагаем только в фирмах, которые объединяет Ремесленная палата региона Рейн-Майн", - уточняет Дебора Бертолини.

Не бояться перемен

По словам менеджера, за время реализации проекта примеров успешной переквалификации накопилось множество. В прошлом году, например, за помощью "Your Push" обратилась одна девушка - студентка Франкфуртского университета имени Гете, решившая бросить вуз из-за того, что выбранный факультет не отвечал ее ожиданиям. Курировали ее довольно долго - несколько месяцев, а она все не могла решить, в какую сферу податься. Лишь к концу года для девушки нашлось то, что ее по-настоящему заинтересовало: вчерашняя студентка университета остановила свой выбор на профессии портнихи. Сейчас она учится в профессиональном училище. Ребята из команды "Your Push" до сих пор с ней на связи и говорят: она счастлива и уверяет, что нашла себя в любимом деле.

До пандемии коронавируса в рамках проекта регулярно проводились мероприятия, на которых бывшие студенты, оставившие вуз в пользу получения профобразования, рассказывали о своем опыте и отвечали на вопросы тех, кто также собирался пойти по такому пути. В подобных встречах всегда участвуют и потенциальные работодатели. На одном из мероприятий слово взяла частная предпринимательница - владелица салона оптики. Она рассказала о том, что никак не может найти ученицу и поинтересовалась, не хочет ли кто-нибудь пройти у нее практику.

А среди пришедших на встречу как раз была студентка, которая давно разуверилась в выбранной специальности и некомфортно чувствовала себя в вузе, но никак не могла найти альтернативу. Девушка оставила вуз и стала осваивать профессию техника-оптика. В результате, как уверяет Дебора Бертолини, она и ее нынешняя работодательница отлично сработались и очень довольны друг с другом. Главное тут - не бояться перемен и пробовать себя в самых разных направлениях.

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