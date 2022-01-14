Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке

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Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.
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Росфинмониторинг внес соратников Навального - Волкова и Жданова - в "перечень террористов и экстремистов". Мера в том числе означает приостановку банковского обслуживания.
Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.