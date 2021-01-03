Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии

Правящий в Беларуси Александр Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших республику. Об этом интернет-издание EUobserver сообщает в понедельник, 4 января, приводя 24-минутный отрывок аудиозаписи. По сведениям издания, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси) и представителям подразделения спецназа "Альфа".
Аудиозапись интернет-изданию передал белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар. Он подчеркивает, что готов подтвердить все сведения в суде. При этом, как отмечает издание, в аудиозаписи нет очевидных следов монтажа, однако эксперты пока не смогли окончательно подтвердить ее подлинность. Один из экспертов утверждает, что запись как минимум один раз редактировали, и связывает это с намерением удалить цифровую подпись, чтобы скрыть личность того, кто разместил записывающее устройство.
Предполагаемые жертвы покушения
Как пишет EUobserver, предполагаемыми жертвами должны были стать экс-начальник следственного изолятора №1 в Минске Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач, а также экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслав Дудкин, которые в то время могли находиться в Германии.
Голос одного из участников встречи, который предположительно принадлежит Зайцеву, говорит, что на специальный счет для подобных операций по "личному распоряжению" Лукашенко переведено свыше 1,5 млн долларов (1,2 млн евро), а глава государства хочет видеть результат.
Обсуждалось убийство журналиста Шеремета
На встрече речь шла и о тележурналисте белорусского происхождения Павле Шеремете, в то время живущем в Москве. Из аудиозаписи следует, что деятельность журналиста создавала проблемы белорусским властям, и для его убийства планировалось использовать взрывчатку. По сведениям EUobserver, за Шереметом в Москве установили слежку. Издание приводит фотографии полученного от Макара документа, который называет внутренним отчетом КГБ. В нем собрана информация о контактных данных Шеремета, его перемещениях по Москве и родственниках журналиста.
Любая ликвидация должна выглядеть максимально естественной, чтобы у следователей не возникло малейших сомнений, подчеркнул говорящий, которого расследователи называют главой КГБ.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился. Следователи заявили об установлении подозреваемых в убийстве Шеремета лишь в декабре 2019 года.
Экс-боец СОБРа рассказал DW об убийствах противников Лукашенко
В декабре 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси Юрием Гаравским. Он рассказал о своем участии в похищениях и убийствах в 1999 году экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара, а также бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Расследование вызвало большой общественный резонанс.
Протесты в Беларуси после выборов президента
В Беларуси почти 5 месяцев не утихают массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. ЦИК вновь объявил их победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей.
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Автор: Наталья Позднякова