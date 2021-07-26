Каждый седьмой россиянин слишком долго ждет скорую помощь

Каждый седьмой житель России или около 20 миллионов человек вынуждены ждать скорую помощь дольше, чем предусматривается нормативом Минздрава, выяснило издание "Важные истории" в ходе собственного расследования, опубликованного в понедельник, 26 июля.

Если жизни пациента угрожает опасность, скорая помощь должна приехать в течение 20 минут после вызова,определяет Минздрав РФ. Однако, по данным "Важных историй", 90 тысяч населенных пунктов в РФ не имеют крупных медицинских учреждений, до которых можно добраться на машине за 20 минут. Поэтому из выше названных 20 миллионов около 2 миллионов пациентов вынуждены в среднем ждать скорую помощь больше часа, еще 650 тысяч - больше двух часов. Для 600 населенных пунктов изданию вообще не удалось составить маршрут, по которому пациент в случае острой необходимости мог бы добраться до ближайшей больницы - там нет дорог. По данным Росстата, 27 процентов сел в конце 2019 года не имели связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Хуже всего ситуация обстоит в Калужской, Рязанской и Самарской областях

Как выяснил ранее Росстат, сами россияне также сообщают, что им приходится долго ждать скорую помощь. По данным за 2020 год, 54 опрошенных ждали ее дольше 20 минут. До пандемии коронавируса таких людей было 39 процентов. По данным ведомства, дольше всего скорую помощь ждут в селах с числом жителей менее 200 и городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек. Там 70 процентов вызвавших ждали приезд врачей больше 20 минут. В селах в среднем время ожидания составило 45 минут, в городах - 1 час и 14 минут.

В свою очередь Минздрав утверждает, что в 2020 году в целом по России скорая помощь приезжала к пациенту в установленные 20 минут в 83 процентах случаев. При этом хуже всего ситуация обстояла в Калужской, Рязанской и Самарской областях. Так, в Калужской области бригада добиралась до места вызова за 20 минут только в 45 процентах случаев, а каждому пятому пациенту приходилось ждать врача больше часа.

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