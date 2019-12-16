Rambler Group требует миллиардную компенсацию от американского сервиса Twitch

Российский интернет-холдинг Rambler Group во второй раз за последнюю неделю заявил о претензиях к крупным IT-компаниям. Группа требует взыскать рекордную компенсацию в 180,345 миллиона рублей (в пересчете около 2,9 миллиарда долларов) с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch, принадлежащего американской корпорации Amazon, пишет в понедельник, 16 декабря, газета "Коммерсант".

По этим данным, в Rambler Group заявляют о 36 тысячах случаев нарушений прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в России и требуют прекратить "распространение пиратских трансляций". Сумма компенсации образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров матчей АПЛ на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей, указывает далее издание, отмечая, что Rambler Group принадлежат эксклюзивные права на показ матчей АПЛ в России.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович подтвердил "Коммерсанту" обращение в суд с иском к компании Twitch Interactive. Требования, помимо компенсации, включают блокировку Twitch в России. Иск российской компании к Twitch будет рассмотрен Мосгорсудом 20 декабря, сообщается далее. Как отмечает газета, наблюдатели опасаются последствий возможной блокировки Twitch для игровой индустрии. Кроме того, такое решение может стать сигналом для сервиса YouTube.

Rambler Group заявила о правах на Nginx

На прошлой неделе стало известно, что Rambler Group предъявила права на один из самых популярных веб-серверов в мире Nginx. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) 12 декабря, провели обыск и выемку документов в московском офисе компании-разработчика Nginx в рамках уголовного дела, открытого в связи с жалобой Rambler Group.

Разработчик Nginx Игорь Сысоев создал его в начале 2000-х годов, когда работал системным администратором в Rambler. В компании утверждают, что он разрабатывал веб-сервер "в рамках трудовых отношений" с Rambler. Сам Сысоев в интервью журналу "Хакер" в 2012 году заявил, что "разработкой занимался в свободное время", а "продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение".

В 2011 году Игорь Сысоев создал компанию Nginx Inc. с офисом в Москве. Она занималась платной поддержкой пользователей веб-сервера и весной 2019 года была продана американской компании F5 Networks за 670 млн долларов (в пересчете - 601 млн евро). По данным на август 2019 года, Nginx занимал 31 процент профильного рынка.

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