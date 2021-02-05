Рада лишила аккредитации в парламенте Украины журналистов трех каналов

Верховная рада лишила аккредитации в парламенте журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом депутат украинской Рады Роман Лозинский (от фракции "Голос") сообщил в Facebook в субботу, 13 февраля.

Лозинский напомнил, что на минувшей неделе обратился председателю Рады Дмитрию Разумкову и главе аппарата парламента Михаилу Теплюку с требованием отозвать аккредитации у репортеров и технических работников этих каналов. Свое обращение депутат подкрепил выступлением с трибуны. По версии законодателя, журналисты занимались "подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента".

Зеленский: Критика в мой адрес не является причиной закрытия

Ранее, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на работу телеканалов, которые принадлежат депутату Рады Тарасу Козаку. Фактическим их владельцем украинские СМИ считают пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), одним из лидеров которой является Медвчедчук, заявила о намерении инициировать процедуру импичмента президента Украины из-за этого запрета.

По словам Зеленского, решение запретить вещание трех телеканалов основано на законе о санкциях, Конституции Украины, предложениях парламента, а также данных Службы безопасности Украины (СБУ), которые на данный момент не разглашаются. При этом он напомнил, что с 2014 года в Украине идет война. "И именно это - главная причина прекращения вещания. А никакая не критика меня как президента. Давайте честно - сегодня власти попадает от всех каналов. Но далеко не все каналы попадают под санкции от власти", - отметил он.

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