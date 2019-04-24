 Работа без высшего образования: как устроиться в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 22.09.2020

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Учеба и карьера

Работа без высшего образования: как устроиться в Германии

Где искать вакансии, как подать заявку, кто поможет подтвердить квалификацию. DW о том, что надо знать специалистам со средним профессиональным образованием из России, Украины, Беларуси.

Рабочим из России, Беларуси или Украины теперь можно трудоустроитьсяи в Германии

С марта 2020 года устроиться на работу в Германии стало проще и по рабочим специальностям. Для получения визы необходимо самому найти работу. Рассказываем, где ее искать и как правильно специалисту со средним профессиональным образованием ответить на объявление о вакансии.

Заявка на вакансию по рабочей специальности

Начнем с того, что в Германии к оформлению заявки на вакансию относятся очень серьезно. Есть определенные требования к ее структуре, о которых мы писали раньше. Если кратко: заявка состоит из cопроводительного письма, автобиографии и свидетельств и сертификатов. И этот стандарт одинаков для всех. Но если в случае высококвалифицированных специалистов работодатель обращает внимание на стиль письма и грамотность, то фирмы, которые ищут рабочих, не придают большого значения каждой неверно поставленной запятой. "Им гораздо важнее содержание: какие работы выполнял специалист, где был занят, что умеет делать. В отношении формы заявки требования не такие высокие. Не страшно, если сопроводительное письмо будет всего из трех предложений", - уточняют в службе по трудоустройству иностранных кадров при немецком Федеральном агенстве по труду. А вот от свидетельств (например, копии диплома с переводом на намецкий), сертификатов (о знании языка) и рекомендательных писем с прежних мест работы лучше не отказываться - немецкий работодатель любит такого рода доказательства опыта и знаний.

Биржа Федерального агенства по труду - самая крупная в Германии

Биржа Федерального агенства по труду - самая крупная в Германии

Если вы не видете интересующие вас вакансии, но очень хотели бы работать в конкретной фирме, то можно попробовать обратиться по собственной инициативе. Однако не следует себя слишком обнадеживать: рабочих в Германии чаще всего ищут малые и средние предприятия с ограниченным числом сотрудников. В Федеральном агенстве по труду советуют делать это тем, кому важно найти работу в определенном регионе или городе, и, если небольшие фирмы долго не отвечают, не опускать руки. В отличие от крупных компаний с отделами персонала на малых предприятиях нередко шеф занимается всем - в том числе и отбором кандидатов, и какую-то заявку он просто может упустить из виду. Лучше лишний раз переспросить и вообще заранее вкратце сообщить работодателю по телефону или емейлу о вашем интересе к вакансии или к предприятию и спросить, можно ли подать заявку.

Рабочая профессия: у кого есть шансы в Германии

В Германии работает виртуальный сервисный центр для специалистов из-за рубежа (Virtuelles Welcome Center). Сюда только в этом году уже обратилось более 17 тысяч человек без высшего образования - в их числе почти 240 из России. Сотрудники центра консультируют по вопросам трудоустройства на немецком рынке. Вопросы можно задать по электронной почте (make-it-in-Germany@arbeitsagentur.de), по телефону (+49 228 713 1313), а также в чате. Здесь при наличии конкретных намерений вам подскажут план действий, а при хорошей оценке шансов ваши документы передадут дальше - в службу по трудоустройству иностранных кадров.

Когда шансы хорошие? "Знания немецкого языка должны быть хотя бы на уровне A2. В ремесленной сфере большинство работников не владеют другими языками. Чтобы общаться с коллегами и понимать инструкции начальника, важен немецкий", - поясняют DW в отделе Internationaler Personalservice Федерального агенства по труду. За редким исключением нужен и английский - в фирмах, обслуживающих клиентов из других стран.

Знать немецкий язык для специалистов с профобразованием особенно важно

Знать немецкий язык для специалистов с профобразованием особенно важно

Для успешного поиска работы неминуемо признание квалификации в Германии. Одно из требований - наличие профессионального образования, которое длилось как минимум два года. Эту квалификацию сверяют с немецкими стандартами. Если каких-то учебных модулей не хватает, но есть опыт работы или пройдено повышение квалификации, то все это учитывается. В лучшем случае выдается свидетельство о равнозначной квалификации, с которым можно получать визу. В худшем - могут быть выявлены дефициты. Чаще всего это специфические для Германии вещи, как знания о нормах DIN или защита данных. С такой справкой тоже можно подавать документы на вакансию, но придется восполнить пробелы - пройти курсы или профбучение на предприятии. Для этого знания немецкого должны быть лучше: на уровне B1 или даже B2. И, конечно, работодатель должен быть готовым взять на работу такого сотрудника и предоставить ему возможность улучшать квалификацию паралельно с работой.

В Федеральном агентстве по труду советуют подавать заявку на признание квалификации еще до поиска работы. Хотя бы для того, чтбы узнать, как правильно в Германии называется ваша профессия. Только для специалистов по электронике есть несколько десятков обозначений. Куда обращаться и какие документы нужны, подскажут в Virtuelles Welcome Center.

Где искать вакансии

Узнать, кто требуется сегодня в Германии, можно, заглянув в список дефицитных кадров со средним профобразованием, который составляет Федеральное агенство по труду. В агентстве поясняют, что рабочие нужны прежде всего в строительной сфере, а вот в сфере обработки металла вакансий сейчас мало - в связи с тем, что многие предприятия автомобильной промышленности пострадали от коронакризиса. Специалисты по уходу за больными и престарелыми, повара, водители грузовиков и локомотивов, слесари-мехатроники, воспитатели - большинство профессий в списке по-прежнему актуальны.

Вакансии можно посмотреть на бирже Федерального агенства по труду - это самая большая биржа труда в Германии. Объявления о работе размещаются и на портале Make it in Germany. Стоит просматривать и крупные сайты по трудоустройству: Monster.de, Stepstone.de, Indeed.de. Есть и специализированные биржи труда, например, в строительной сфере - Bau-stellen.de или Bau.de, в сфере производства энергии - Energiejobs.de. Можно искать и через Google, задав в поисковике свою профессию. Ну а если у вас есть конкретные представления о городе или работодателе, то лучше просматривать объявления на локальный биржах труда или прямо на сайте предприятий.

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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