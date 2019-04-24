Работа без высшего образования: как устроиться в Германии

С марта 2020 года устроиться на работу в Германии стало проще и по рабочим специальностям. Для получения визы необходимо самому найти работу. Рассказываем, где ее искать и как правильно специалисту со средним профессиональным образованием ответить на объявление о вакансии.

Заявка на вакансию по рабочей специальности

Начнем с того, что в Германии к оформлению заявки на вакансию относятся очень серьезно. Есть определенные требования к ее структуре, о которых мы писали раньше. Если кратко: заявка состоит из cопроводительного письма, автобиографии и свидетельств и сертификатов. И этот стандарт одинаков для всех. Но если в случае высококвалифицированных специалистов работодатель обращает внимание на стиль письма и грамотность, то фирмы, которые ищут рабочих, не придают большого значения каждой неверно поставленной запятой. "Им гораздо важнее содержание: какие работы выполнял специалист, где был занят, что умеет делать. В отношении формы заявки требования не такие высокие. Не страшно, если сопроводительное письмо будет всего из трех предложений", - уточняют в службе по трудоустройству иностранных кадров при немецком Федеральном агенстве по труду. А вот от свидетельств (например, копии диплома с переводом на намецкий), сертификатов (о знании языка) и рекомендательных писем с прежних мест работы лучше не отказываться - немецкий работодатель любит такого рода доказательства опыта и знаний.

Биржа Федерального агенства по труду - самая крупная в Германии

Если вы не видете интересующие вас вакансии, но очень хотели бы работать в конкретной фирме, то можно попробовать обратиться по собственной инициативе. Однако не следует себя слишком обнадеживать: рабочих в Германии чаще всего ищут малые и средние предприятия с ограниченным числом сотрудников. В Федеральном агенстве по труду советуют делать это тем, кому важно найти работу в определенном регионе или городе, и, если небольшие фирмы долго не отвечают, не опускать руки. В отличие от крупных компаний с отделами персонала на малых предприятиях нередко шеф занимается всем - в том числе и отбором кандидатов, и какую-то заявку он просто может упустить из виду. Лучше лишний раз переспросить и вообще заранее вкратце сообщить работодателю по телефону или емейлу о вашем интересе к вакансии или к предприятию и спросить, можно ли подать заявку.

Рабочая профессия: у кого есть шансы в Германии

В Германии работает виртуальный сервисный центр для специалистов из-за рубежа (Virtuelles Welcome Center). Сюда только в этом году уже обратилось более 17 тысяч человек без высшего образования - в их числе почти 240 из России. Сотрудники центра консультируют по вопросам трудоустройства на немецком рынке. Вопросы можно задать по электронной почте (make-it-in-Germany@arbeitsagentur.de), по телефону (+49 228 713 1313), а также в чате. Здесь при наличии конкретных намерений вам подскажут план действий, а при хорошей оценке шансов ваши документы передадут дальше - в службу по трудоустройству иностранных кадров.

Когда шансы хорошие? "Знания немецкого языка должны быть хотя бы на уровне A2. В ремесленной сфере большинство работников не владеют другими языками. Чтобы общаться с коллегами и понимать инструкции начальника, важен немецкий", - поясняют DW в отделе Internationaler Personalservice Федерального агенства по труду. За редким исключением нужен и английский - в фирмах, обслуживающих клиентов из других стран.

Знать немецкий язык для специалистов с профобразованием особенно важно

Для успешного поиска работы неминуемо признание квалификации в Германии. Одно из требований - наличие профессионального образования, которое длилось как минимум два года. Эту квалификацию сверяют с немецкими стандартами. Если каких-то учебных модулей не хватает, но есть опыт работы или пройдено повышение квалификации, то все это учитывается. В лучшем случае выдается свидетельство о равнозначной квалификации, с которым можно получать визу. В худшем - могут быть выявлены дефициты. Чаще всего это специфические для Германии вещи, как знания о нормах DIN или защита данных. С такой справкой тоже можно подавать документы на вакансию, но придется восполнить пробелы - пройти курсы или профбучение на предприятии. Для этого знания немецкого должны быть лучше: на уровне B1 или даже B2. И, конечно, работодатель должен быть готовым взять на работу такого сотрудника и предоставить ему возможность улучшать квалификацию паралельно с работой.

В Федеральном агентстве по труду советуют подавать заявку на признание квалификации еще до поиска работы. Хотя бы для того, чтбы узнать, как правильно в Германии называется ваша профессия. Только для специалистов по электронике есть несколько десятков обозначений. Куда обращаться и какие документы нужны, подскажут в Virtuelles Welcome Center.

Где искать вакансии

Узнать, кто требуется сегодня в Германии, можно, заглянув в список дефицитных кадров со средним профобразованием, который составляет Федеральное агенство по труду. В агентстве поясняют, что рабочие нужны прежде всего в строительной сфере, а вот в сфере обработки металла вакансий сейчас мало - в связи с тем, что многие предприятия автомобильной промышленности пострадали от коронакризиса. Специалисты по уходу за больными и престарелыми, повара, водители грузовиков и локомотивов, слесари-мехатроники, воспитатели - большинство профессий в списке по-прежнему актуальны.

Вакансии можно посмотреть на бирже Федерального агенства по труду - это самая большая биржа труда в Германии. Объявления о работе размещаются и на портале Make it in Germany. Стоит просматривать и крупные сайты по трудоустройству: Monster.de, Stepstone.de, Indeed.de. Есть и специализированные биржи труда, например, в строительной сфере - Bau-stellen.de или Bau.de, в сфере производства энергии - Energiejobs.de. Можно искать и через Google, задав в поисковике свою профессию. Ну а если у вас есть конкретные представления о городе или работодателе, то лучше просматривать объявления на локальный биржах труда или прямо на сайте предприятий.

Смотрите также: