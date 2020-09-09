Названа дата первой за два года "Прямой линии" Путина

Президент России Владимир Путин в первый раз за последние два года проведет общение с гражданами страны в формате "Прямой линии". Как сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 20 июня, мероприятие состоится 30 июня в 12.00 по московскому времени.

Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" покажут на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир". Кроме того, она будет транслироваться в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В 2020 году "прямую линию" с Путиным отменили из-за пандемии коронавируса. В июне прошлого года суточный прирост новых заражений в России составлял в среднем около 8 тысяч случаев. Летом нынешнего года, начиная с 8 июня, в стране наблюдается ежесуточный рост заразившихся коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тысяч.

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