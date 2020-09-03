 Путин отменил ″Прямую линию″ | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2020

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Россия

Путин отменил "Прямую линию"

Из-за пандемии коронавируса Путин общается в формате "прямой линии" с регионами уже несколько месяцев, заявил Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин

Ежегодный прямой эфир "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которого российский президент отвечает на вопросы граждан, в этом году не состоится. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, с разными коллективами. Все это фактически осуществляется в том же формате, что и "прямая линия". Поэтому можно сказать образно, что в силу сложившихся в нынешнем году условий "прямую линию" президент ведет несколько последних месяцев", - заявил Песков, добавив, что проведение прямого эфира в этом году в традиционном формате было бы излишним.

При этом он сообщил, что большая итоговая пресс-конференция Путина запланирована на вторую половину декабря и состоится в "живом формате".

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