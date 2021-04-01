Путин подписал закон о штрафах за неупоминание в СМИ статуса "иноагента"

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, подписал закон о штрафах для журналистов и редакций за распространение ими сообщений и материалов других СМИ - "иностранных агентов" без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ-"иноагента", только если распространяют его сообщения, а не просто упоминают. Они обязаны делать это как на своих страницах, так и в своих соцсетях.
Суммы штрафов
Штрафы за нарушение будут составлять от 2000 до 2500 рублей для физических лиц, от 4000 до 5000 - для должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч - для юридических лиц.
Закон также вводит штрафы для граждан, выдающих себя на митингах за журналистов - они будут составлять от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
По данным на 30 апреля, в российском реестре СМИ-"иноагентов" 19 позиций. Среди них - "Голос Америки", Радио Свобода" и издание "Медуза".
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель