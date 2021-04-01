 Путин подписал закон о штрафах за неупоминание в СМИ статуса ″иноагента″ | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2021

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Россия

Путин подписал закон о штрафах за неупоминание в СМИ статуса "иноагента"

Закон вводит штрафы за публикацию материалов других СМИ-"иноагентов" без указания этого статуса. Устанавливаются также штрафы для граждан, выдающих себя на митингах за журналистов.

Надпись Иностранный агент

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, подписал закон о штрафах для журналистов и редакций за распространение ими сообщений и материалов других СМИ - "иностранных агентов" без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ-"иноагента", только если распространяют его сообщения, а не просто упоминают. Они обязаны делать это как на своих страницах, так и в своих соцсетях.

Суммы штрафов

Штрафы за нарушение будут составлять от 2000 до 2500 рублей для физических лиц, от 4000 до 5000 - для должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч - для юридических лиц.

Закон также вводит штрафы для граждан, выдающих себя на митингах за журналистов - они будут составлять от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По данным на 30 апреля, в российском реестре СМИ-"иноагентов" 19 позиций. Среди них - "Голос Америки", Радио Свобода" и издание "Медуза".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

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Санкции распространяются на тех, кто распространяет сообщения СМИ-"иноагентов" без упоминания их статуса. Предусмотрены также штрафы для лиц, "выдающих себя за журналистов" на массовых мероприятиях.

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