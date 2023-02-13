  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Владимир Путин в вагоне спецпоезда
Владимир Путин в вагоне спецпоезда (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/A. Druzhinin
ПолитикаРоссия

Путин пересел с самолетов на бронепоезд

Дмитрий Вачедин
2 ч. назад

Вот уже два года Путин предпочитает не летать по России, а использовать специальный бронепоезд, пишет центр "Досье". Этот поезд невозможно узнать на железной дороге.

https://p.dw.com/p/4NQg1

В последние два года президент России Владимир Путин предпочитает перемещаться по России не на самолетах, а на специальном бронированном поезде. Об этом в понедельник, 13 февраля, написало издание Центр "Досье", ссылаясь на знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента. "После начала войны, в феврале-марте, он (Путин. - Ред.) стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае" - цитирует "Досье" этот источник.

По данным издания, поезд был модицифирован для поездок Путина в 2014-2015 годах, но использовать его регулярно он начал лишь незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной - в августе-сентябре 2021 года. Главным преимуществом этого вида транспорта является тот факт, что его передвижение невозможно отследить - в отличие от самолетов, для отслеживания которых существуют специальные сервисы. Не привлекает внимания и внешний вид поезда - это типичные для российских железных дорог серые вагоны с красной полосой. Обращают на себя внимание лишь антенны спецсвязи, большее количество осей (шесть, а не четыре) в вагонах и три локомотива, которые необходимы, чтобы тянуть тяжелые бронированные вагоны.

Принадлежать поезд может компании "Гранд Сервис Экспресс", которая связана со структурами олигарха Юрия Ковальчука.

Онколог и ЛОР из ЦКБ сопровождают Путина

Между тем с российского сайта госзакупок исчезли контракты Центральной клинической больницы, пишет в понедельник расследовательский проект "Настоящего Времени" и Радио Свобода под названием "Система". Это может говорить о том, что власти начали скрывать информацию о здоровье Путина, которого обслуживают врачи этой больницы. В частности, еще в апреле 2022 года издание "Проект", проанализировав данные госзакупок, выяснило, что чаще всего Путина сопровождают хирург - специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Причем в одной поездке Путина могут сопровождать от 6 до 13 специалистов.

Смотрите также:

В Берлине представили "мост помощи" Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинские железнодорожники поддерживают свою страну в условиях войны (15.04.2022)

Как украинские железнодорожники поддерживают свою страну в условиях войны (15.04.2022)

Железные дороги играют важную роль в обороне Украины от России – они увозят людей из-под огня и доставляют помощь. Невзирая на опасность, продолжают свою работу тысячи железнодорожников. Репортаж DW об одном из проводников.
Конфликты15 апреля 2022 г.02:45 мин.
external

Как беженцы из Украины становятся сотрудниками Немецких железных дорог (28.10.2022)

Как беженцы из Украины становятся сотрудниками Немецких железных дорог (28.10.2022)

Оксана приехала со своей семьей в Германию из Киева в первые дни войны. Ей посчастливилось найти работу в бюро по трудоустройству компании Deutsche Bahn. Теперь Оксана помогает таким же, как она, беженцам из Украины обрести почву под ногами в новой для них стране. Репортаж DW из Франкфурта-на-Майне.
Миграция28 октября 2022 г.04:35 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разбитый танк в Харьковской области, октябрь 2022 года

Мюнхенский доклад: ядерный удар РФ не остановит украинцев

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - статуя Свободы "держит" над головой раскрытый зонтик, который должен защитить ее от различных летальных объектов - от спутника и НЛО до Винни Пуха с шариком.

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Политика2 ч. назад
Софья Сапега (фото из архива)

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

Политика4 ч. назад
Собаки вместе со спасателем в Турции

Время роботов еще не пришло, пока людей спасают собаки

Время роботов еще не пришло, пока людей спасают собаки

Катастрофы5 ч. назад
Grenzschließung und Transport zwischen Belarus und Polen

Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия

Граница Польша-Беларусь: в одном погранпереходе от закрытия

Конфликты6 ч. назад
Для повторных выборов в Берлине были напечатаны избирательные бюллетени

Как Берлин готовился к проведению повторных выборов

Как Берлин готовился к проведению повторных выборов

Политика12 февраля 2023 г.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в феврале 2022 года

Пересмотрит ли Киев отношения с КНР из-за ее сближения с РФ?

Пересмотрит ли Киев отношения с КНР из-за ее сближения с РФ?

Конфликты12 февраля 2023 г.
На главную страницу