 Pussy Riot подали жалобу в ЕСПЧ из-за арестов во время акции на ЧМ-2018 | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Pussy Riot подали жалобу в ЕСПЧ из-за арестов во время акции на ЧМ-2018

Юристы международной правозащитной группы "Агора" представляют интересы Петра Верзилова и его коллег в Страсбурге.

Акция Милиционер вступает в игру

Акция "Милиционер вступает в игру"

Участники Pussy Riot Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге жалобу на свой арест во время акции в поддержку политзаключенных в России после финального матча чемпионата мира (ЧМ-2018) по футболу на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщается в Telegram-канале "Апологии протеста", созданной в интересах задержанных на митингах и курируемой международной правозащитной группой "Агора".

Заявители уверены, что привлечение "к административной ответственности за художественно-политическую акцию" нарушило их свободу выражения мнений и противоречит части 2 статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, посвященной этому аспекту. Кроме того, по мнению активистов, не был соблюден целый ряд положений протокола конвенции.

Интересы заявителей в ЕСПЧ представляет юрист Дамир Гайнутдинов. Дело ведет "Апологии протеста".

"Милиционер вступает в игру"

Петр Верзилов и активистки арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники" 15 июля.

Контекст

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

Четверо участников Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на стадионе "Лужники". В чем был смысл акции и где они взяли полицейскую форму - в репортаже DW из зала суда. (17.07.2018)

На своей странице в Facebook они заявили, что акцией "Милиционер вступает в игру" они хотели потребовать от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.

На следующий день Верзилов, Курачева, Никульшина и Пахтусова были арестованы Хамовническим судом за административное правонарушение на 15 суток. Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил им штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.

Смотрите также:

  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 02:01
Now live
02:01 мин

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Апология протеста

Аудио- и видеофайлы по теме

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

Почему Верзилова охраняет немецкая полиция  

Возвращение Надежды: на что могут рассчитывать украинские политзаключенные и военнопленные? - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Ветераны ЧВК бросили вызов Путину и Пригожину  

Комментарий: Путин и Эрдоган как мастера газового блефа  

Пятилетие Майдана Украина отметила скромно  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно