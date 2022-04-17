 Противники антиисламских акций в Швеции устроили беспорядки | Новости политики из Германии | DW | 17.04.2022

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Политика

Противники антиисламских акций в Швеции устроили беспорядки

В Швеции проходят антиисламские акции с сожжением Корана, их противники также выходят на улицы. Полиция отчитывается о раненых в результате беспорядков.

Акция противников антиисламских демонстраций в Норрчепинге

Акция противников антиисламских демонстраций в Норрчепинге

Акция противников антиисламских демонстраций в шведском городе Норрчепинг в воскресенье, 17 апреля, переросла в столкновения с полицией. Полицейские открыли предупредительный огонь, пострадали три человека, сообщает агентство AFP. Раненые доставлены в больницу и считаются задержанными, так как их подозревают в совершении преступлений. Всего на этой акции собрались около 150 человек, некоторые из них поджигали машины и кидали камни в полицию.

Похожие акции прошли в тот же день в шведском городе Линчепинг: там пострадали около 10 человек, и в Мальме, где подожгли автобус, автомобиль и мусорные баки, сообщает полиция.

Причиной этих акции стали антиисламские собрания сторонников крайне правой датской партии Stram Kurs ("Жесткий курс"), основанной адвокатом и политиком Расмусом Палунданом. Он сейчас ездит по шведским городам, выступая с речами, итогом которых является сожжение Корана. Партия Палундана участвовала в выборах в Дании в 2019 году, но не прошла в парламент страны, набрав менее 2 процентов голосов.

Смотрите также:

  • Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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