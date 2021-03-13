Противникам госпереворота в Мьянме грозят обвинения за записи в соцсетях

В Мьянме возбуждены дела в отношении семи противников госпереворота, в ходе которого занимавшая пост главы МИД Аун Сан Су Чжи и другие представители руководства страны были захвачены военными. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили представители военного пропагандистского медиа The Tatmadaw True News Information Team.

Дела открыты в связи с комментариями в социальных сетях. Военные утверждают, что записи могли угрожать национальной стабильности. Как уточняет агентство Reuters, большинство из проходящих по новым делам, - сторонники Национальной лиги за демократию, лидером которой являлась Аун Сан Су Чжи.

Госпереворот в Мьянме

Госпереворот произошел в Мьянме в ночь на 1 февраля. По одному из каналов национального телевидения было зачитано заявление путчистов о том, что в стране вводится чрезвычайное положение. Военные объявили, что берут власть в свои руки на срок d один год.

Политическая обстановка в стране за несколько дней до путча, по оценкам экспертов, была очень напряженной. Влиятельные представители вооруженных сил, в частности, утверждали, что результаты парламентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи - Национальная лига за демократию - одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов.

Критика в адрес Аун Сан Су Чжи

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.

Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

Президент США Джо Байден 10 февраля объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы. В стране на минувшей неделе прошли массовые протесты.

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