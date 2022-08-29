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Сторонники шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорываются в "зеленую зону" в Багдаде
Сторонники Муктады ас-Садра в БагдадеФото: Hadi Mizban/AP Photo/picture alliance
ПолитикаИрак

Протесты в Ираке: есть убитые и раненые

Александр Дельфинов
53 мин. назад

Сторонники Муктады ас-Садра штурмовали "зеленую зону" в Багдаде после того, как шиитский лидер объявил об окончательном уходе из политики и закрытии связанных с ним институций.

https://www.dw.com/ru/protesty-v-irake-posle-strelby-v-bagdade-est-ubitye-i-ranenye/a-62965360

В Ираке не менее 15 человек погибли и около 270 получили ранения после того, как в понедельник, 29 августа, сторонники радикального шиитского проповедника Муктады ас-Садра попытались прорваться в строго охраняемую "зеленую зону" в Багдаде, где находятся правительственные учреждения и дипломатические представительства. Такие данные приводят агентство AFP и телеканал Al Arabiya. Официального подтверждения количества жертв на момент публикации DW нет.

По предварительным данным, возникла перестрелка между сторонниками ас-Садра и представителями противоборствующей шиитской группировки. Военные применили слезоточивый газ, позже в всей стране был введен комендантский час. Также сообщается, что протесты сторонников ас-Садра перекинулись на другие города Ирака.

Ранее в тот же день через свой микроблог Twitter ас-Садр объявил об окончательном уходе из политики, отметив, что будут закрыты практически все институции, связанные с его именем или с его семьей.

Генсек ООН: Необходимо подняться над разногласиями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к спокойствию, сдержанности и немедленной деэскалации, а также предостерег от насилия. Генсек ООН особо выделил необходимость "подняться над разногласиями и без дальнейшего промедления перейти к мирному и всеобъемлющему диалогу" о конструктивном выходе из кризиса.

В миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI) призвали демонстрантов немедленно покинуть правительственный квартал, заявив о "чрезвычайно опасном обострении". "На карту поставлено выживание государства", - цитирует AFP заявление миссии ООН.

Между тем ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия, утверждают иранское государственное информагентство INA и гостелевидение. В офисе проповедника пока не подтвердили эту информацию.

Политический кризис в Ираке

Политический кризис в Ираке продолжается уже около года после того, как в октябре 2021-го партия ас-Садра одержала победу на выборах, однако не смогла сформировать правительство, и шиитский лидер отозвал своих депутатов из парламента. Почти год Ирак остается без президента и премьер-министра.

В июле 2022 года кризис обострился после того, как сторонники ас-Садра заняли парламентское здание, требуя назначения новых выборов. В борьбе за власть движение ас-Садра хочет помешать своим политическим оппонентам из окружения бывшего главы правительства Нури аль-Малики сформировать правительство.

После падения диктатуры Саддама Хусейна США ввели в Ираке пропорциональную систему правления, согласно которой пост президента всегда занимает представитель курдской общины, премьер-министра - представитель шииитов, спикера парламента - суннитов.

Кто такой Муктада ас-Садр?

Иракский шиитский проповедник и политик Муктада ас-Садр
Муктада ас-СадрФото: Anmar Khalil/AP/picture alliance

48-летний ас-Садр в прошлом являлся одним из самых активных противников присутствия США в Ираке, а подчинявшиеся ему военизированные формирования не раз вступали в боевые действия с американскими военными. Впоследствии он распустил эти формирования и основал политическую партию. Одной из ее целей было создание альянса против других шиитских политических сил, большинство из которых получают военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и тоже имеют свои военизированные группировки. 

В 2014 году ас-Садр уже заявлял, что отказывается от любого дальнейшего участия в политической жизни и впредь не будет представлен в парламенте какой-либо из фракций.

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