В Ираке проходят досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье, 10 октября, в Ираке. На 329 депутатских мандатов в парламенте страны - Совете представителей - претендуют более 3 240 кандидатов. Четверть мест зарезервирована за женщинами.

Избирательным правом в стране обладают порядка 25 млн. человек. Однако, по мнению наблюдателей, из-за высокой степени недоверия к властям и глубокого кризиса явка на выборах будет низкой.

Досрочные выборы в Ираке вызваны массовыми протестами

Парламентские выборы должны были состояться в 2022 году. Необходимость их досрочного проведения вызвана тем, что с осени 2019 года в стране с различной степенью активности проходят массовые антиправительственные протесты. Они привели к отставке кабинета министров, который был сформирован по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года. Лидеры протестного движения призвали к бойкоту выборов, так как считают, что существующая политическая система не сможет обеспечить перемен при любом результате голосования.

Фавориты выборов в Ираке - две шиитские коалиции

Фаворитом на выборах является шиитская коалиция во главе с имамом Муктадой ас-Садром, традиционно выступающим с требованиями социальной справедливости, строительства школ и больниц, а также невмешательства иностранцев во внутренние дела Ирака.

Хорошие шансы на победу имеет также возглавляемый бывшим министром транспорта Хади аль-Амири блок "Аль-Фатх", поддерживающий тесные связи с Ираном и тесно связанный с шиитскими вооруженными формированиями. Предварительные результаты голосования ожидаются через 24 часа после закрытия избирательных участков.

Выборы в Ираке проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности. Для предотвращения провокаций и терактов на выборах задействованы не менее 250 тысяч сотрудников силовых структур. В стране закрыты все пограничные переходы и аэропорты.

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