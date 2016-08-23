Прокуратура требует тюремного заключения для Николя Саркози

В громком судебном процессе против экс-президента Франции Николя Саркози во вторник, 8 декабря, прокуратура запросила для политика четыре года лишения свободы, из них два - условно.

Бывшего главу французского государства обвиняют в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения. Ранее его также подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Бетанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.

В 2013 году Саркози был оправдан по этому обвинению, но его телефонные переговоры с адвокатом, перехваченные органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

В чем обвиняют Николя Саркози

Текущий процесс против Саркози, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур. По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде Жильберу Азиберу повышение и назначение в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Сам Саркози отвергает все обвинения на этот счет. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся его адвокат Тьерри Эрцог и Жильбер Азибер. Для последних прокуратура запросила то же наказание, что и для экс-президента страны.

Чем уникален процесс против Саркози

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Процесс против него считается в стране уникальным, поскольку во всей истории Пятой республики, ведущейся с 1958 года, ни один бывший глава государства не представал перед судом в связи с обвинениями в коррупции.

В 2011 году бывший президент Франции Жак Ширак был приговорен к двум годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий и растрате средств из общественных фондов. Однако он не явился ни на одно заседание суда из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Ширак скончался в возрасте 86 лет.

Ожидается, что в марте 2021 года Саркози и 13 его соратников также предстанут перед судом в связи с обвинениями в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года.

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