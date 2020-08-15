 Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с конфликтом на горе Куштау | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2020

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Россия

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с конфликтом на горе Куштау

В Башкирии ведется проверка в отношении всех участников столкновений на горе Куштау, где с начала августа продолжались протесты против разработки месторождения известняка.

Активисты у горы Куштау

Активисты у горы Куштау

Прокуратура Башкирии начала проверку в связи с конфликтом между участниками столкновений, произошедших во время протестов на горе Куштау. "В отношении всех лиц, которые приняли участие, с какой бы стороны они ни были, кого бы ни защищали, какие бы должности ни занимали, безусловно, проводятся проверки", - заявил заместитель прокурора республики Виктор Логинов в понедельник, 17 августа, на встрече, в которой участвовали глава Башкирии Радий Хабиров, членами республиканского Совета по правам человека (СПЧ) и лидеры общественного мнения.

По его словам, прокуратура изучит предоставленные участниками конфликта и очевидцами видеозаписи и проверит возможные нарушения прав и свобод.

В свою очередь комиссия по экологическим правам СПЧ призвала Генпрокуратуру РФ проверить законность рубки леса и начала геологоразведки на горе Куштау. Правозащитники также призвали Башкирскую содовую компанию (БСК) "немедленно остановить работы на горе Куштау и приступить к обсуждению ситуации с представителями науки и общественности республики". Одновременно в СПЧ заявили о недопустимости "применения насилия к мирным гражданам, защищающим национальное достояние, равно как и к сотрудникам силовых структур".

Протесты экоактивистов на горе Куштау

Протесты экологических активистов и местных жителей у шихана Куштау в Башкирии начались 3 августа, после того как Башкирская содовая компания начала вырубать на ней лес для проведения геологоразведки. Противники вырубки леса на горе, внесенной в Список геологического наследия всемирного значения Geosites, создали палаточный лагерь и препятствовали проезду тяжелой техники.

10 и 11 августа Ишимбайский городской суд арестовал на трое суток двух активистов по статье за самоуправство и неповиновение требованиям полиции. 15 августа во время протестов и столкновений активистов с силовиками и сотрудниками ЧОП в Ишимбайском районе Башкирии были задержаны десятки человек. Местные СМИ сообщили о применении правоохранителями газа и гранат для разгрома лагеря протестующих и о жестких столкновениях активистов и сил Росгвардии. На следующий день на место протестов приехал глава Башкирии и пообещал не разрабатывать месторождение известняка до урегулирования конфликта.

Дочернее предприятие БСК - АО "Сырьевая компания" 8 августа получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау до 10 августа 2039 года. В ближайшие годы компания намерена начать разработку месторождения известняка. Глава Башкирии Радий Хабиров ранее заявлял, что Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

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    Автор: Елена Барышева


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