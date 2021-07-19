Проект Pegasus: кого мог прослушивать Баку c помощью израильского ПО

Израильская компания NSO Group - из числа тех, о которых говорят, что она "широко известна в узких кругах". Фирма считается одним из мировых лидеров в разработке программ для компьютерной слежки, которые поставляются исключительно государственным структурам - спецслужбам или полиции. За считанные часы в воскресенье, 18 июня, она стала известна всему миру.

Авторы международного журналистского расследования предполагают, что разработанная NSO Group программа Pegasus, призванная помогать госорганам бороться с терроризмом и преступностью, возможно, используется для слежки за оппозиционерами и журналистами. Это главный вывод расследования, в основе которого - база данных около 50 тысяч телефонных номеров из примерно 50 стран. Программа Pegasus позволяет получить быстрый незаметный доступ к мобильному телефону, прослушивать разговоры, читать переписку и смотреть видео.

Что установили журналисты, а что - нет

Изначально данные из анонимного источника получили Amnesty International и французская неправительственная организация Forbidden Stories. Авторы расследования указывают на то, что однозначно установить, был ли телефон взломан, может только специальная экспертиза. Amnesty International провела 67 таких экспертиз. По ее данным, в 23 случаях было доказано, что телефон "инфицирован" шпионским ПО, а в 14 - что была как минимум одна такая попытка.

Данные из анонимного источника получила Amnesty International

В ответ на запрос DW представитель компании NSO Group указал на то, журналисты не смогли доказать "однозначную связь" между десятками тысяч телефонных номеров и NSO Group и что "масштабного заговора нет". В компании заявили, что публикации "сознательно вводят читателей в заблуждение", но отказались назвать конкретные страны, с которыми сотрудничают, отметив, что будут "продолжать расследовать все достоверные случаи злоупотребления".

В Германии анализом данных среди прочих занималась леволиберальная газета Süddeutsche Zeitung (SZ). По ее информации, в Россию программа Pegasus не поставлялось, а из бывших советских республик в расследовании упоминаются две - Казахстан и Азербайджан. О Казахстане подробностей пока нет, а что касается Азербайджана, то в поле зрения тамошних властей попали "множество правозащитных активистов" и "как минимум 48 журналистов". Кто они?

Критик Баку с международной репутацией

Среди журналистов наиболее известно одно имя - Хадиджа Исмаилова. Как пишет SZ, 45-летняя оппозиционная журналистка, работавшая на радио "Свобода", за несколько недель до публикации покинула Азербайджан, вылетев в Турцию. Исмаилова - лауреат альтернативной Нобелевской премии и других наград, получившая известность благодаря расследованиям о коррупции в высших эшелонах власти.

Журналистка Хадиджа Исмаилова

Журналистка провела полтора года в заключении по обвинениям в экономических преступлениях, процесс по ее делу критиковали правозащитные организации и Евросоюзе. "Азербайджаном управляют так, как если бы это был семейный бизнес, - подчеркнула Исмаилова в интервью DW в 2017 году уже после освобождения. - Мои расследования показали, что президент и его семья наживаются благодаря монополизации экономики страны".

Следы шпионского ПО на телефоне Исмаиловой были обнаружены во время экспертизы, которую проводила Amnesty International Security Lab. По ее данным, телефон журналистки был "инфицирован" в марте 2019 года, последний раз программа использовалась за три недели до ее отъезда из страны. Слежка, добавляет SZ, также велась за адвокатами Исмаиловой.

Журналист собирается подать в суд на Азербайджан

Еще одну азербайджанскую журналистку, за которой, возможно, следили местные спецслужбы, зовут Севиндж Вагифгызы. Ей 32 года, несколько лет назад она принимала участие в демонстрации в защиту Исмаиловой, позднее познакомилась с ней лично. Вагифгызы уже несколько недель живет в Берлине, получив стипендию правозащитной журналисткой организации "Репортеры без границ". В Азербайджане она писала на острые темы, среди которых SZ упоминает "протесты, политических заключенных и возможную фальсификацию выборов". По данным журналистского расследования, как и в случае Исмаиловой, на телефоне Вагифгызы были найдены следы шпионской программы с 2019 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Я думала, что спецслужбы следят за нашими звонками и хотят получить информацию, - сообщила Севиндж Вагифгызы в беседе с DW. - Но я никогда не могла себе представить, что они будут следить за каждым моим шагом в интернете, за моими частными фотографиями, списками моих контактов". Журналистка связывает слежку со своей работой на Meydan TV - азербайджанский онлайн-ресурс, который базируется в Берлине и который называют одним из самых успешных подобных эмигрантских проектов в Германии. В Facebook у Meydan TV более 750 тысяч подписчиков. По словам Вагифгызы, спецслужбы могут интересовать ее источники и контакты. Журналистка признается, что и в Германии опасается прослушки.

Она не исключила, что, получив доступ к ее частным материалам, спецслужбы могут опубликовать их - так, как это было с Исмаиловой, правда, до того, как та предположительно стала жертвой слежки с помощью телефона. Напомним, что в 2012 году неизвестные опубликовали видео из частной жизни Исмаиловой. Та обвинила в этом высшее руководство страны. В свою очередь, Вагифгызы говорит, что, несмотря на нынешние публикации, страха не испытывает, собирается вернуться в Азербайджан и подать в суд - вместе с другими возможными жертвами.

Интерес к телефону, который остался в Азербайджане

Есть еще несколько фамилий, которые упоминают немецкие СМИ в связи с возможной слежкой, например Ясура Маммадова. Журналист уже около шести лет живет на западе Германии, в городе Билефельд, где работает внештатным сотрудником на местном телеканале. Немецкие СМИ называют его военным экспертом.

Как пишет SZ, в 2019 году один из клиентов компании NSO Group охарактеризовал Маммадова как объект интереса - "с высокой степенью вероятности (со стороны. - Ред.) государственной структуры Азербайджана". Однако телефон Маммадова остался в Азербайджане, причем в разобранном виде, а на его немецком мобильном следов шпионского ПО обнаружено не было. Еще среди "потенциальных целей" упоминается активистка Фатима Мовламли, которая несколько лет назад участвовала в кампании "Поговорим о диктаторе", направленной против переизбрания президента Ильхама Алиева.

DW обратилась к властям Азербайджана с просьбой прокомментировать публикации в прессе, на момент обнародования этого материала ответа не поступило.

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