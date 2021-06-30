 ″Прямая линия″ Путина: ловкость слов и никакого мошенничества | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.

Карикатура Сергея Елкина: президент РФ Владимир Путин жонглирует различными предметами - курицей, бананом, морковью, указателем города Троицк и упаковкой, на которой нарисована пальма и написано масло.

Смотрите также: 

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Праймериз "Единой России": эволюция кандидатов по Дарвину

    "Единая Россия" подводит итоги праймериз. Из-за недопуска несистемных кандидатов представили этой партии - главные претенденты на места в Госдуме. Сергей Елкин о пути, который им предстоит пройти.

  • Путин стоит в лодке и бросает гарпун в медузу, на которой изображен логотип одноименного СМИ

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт?

    После включения в список "иноагентов" интернет-издание "Медуза" лишилось рекламодателей. Его работа оказалась под угрозой. Кому мешают независимые СМИ в России, знает Сергей Елкин.

  • Мужчина и женщина сидят на диване и смотрят пропагандистскую программу по ТВ

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Задержания на митингах и после: все идет по плану?

    После акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Москве и регионах полицейские приходят домой к людям, вышедшим в тот день на улицы. Сергей Елкин о достижениях "стахановцев 2.0" в погонах.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

    Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Суды над Соболь и DOXA: один судья на всех?

    Соратницу Навального Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ. Днем ранее судили и журналистов издания DOXA. Как в России выносят решения по резонансным делам, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

    Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Правосудие в России. Только карательное?

    Рассчитывать на справедливый суд в России критикам нынешних властей в стране не приходится. Чаша весов Фемиды склоняется, как правило, не в их сторону, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников

    Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как пошутить над ОМОНовцем 1 апреля

    Россияне любят разыгрывать друг друга 1 апреля. Карикатурист Сергей Елкин предлагает вариант первоапрельской шутки над бойцом ОМОНа, но за последствия не ручается.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    День космонавтики: где еще помнят полет Гагарина

    Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос. Это знаменательное событие не только для землян, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Санкции за Навального и Крым. Доставка прямо в Кремль!

    США ввели новые санкции против глав силовых ведомств РФ за арест Навального и продлили "старые" ограничения за аннексию Крыма. Пора вводить сервис доставки санкций по Москве, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Праздник 8 марта - иностранный агент?

    Карикатурист Сергей Елкин предлагает разобраться, можно ли считать в России праздник 8 марта иностранным агентом. Ведь день борьбы за права женщин придумала немка Клара Цеткин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

    В Москве проведут голосование, кому установить памятник перед зданием ФСБ на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. От кого и от чего пытаются отвлечь россиян, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января

    Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    2020 год, уходи!

    2020-й был не самым простым годом для человечества. Многие мечтают, чтобы он поскорее закончился вместе со всеми проблемами, - в их числе и карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:42

Контекст

Главными темами "прямой линии" Путина стали пандемия и социальные проблемы

Во время первой за два года "прямой линии" с президентом РФ Путин призвал россиян привиться, рассказал о причине роста цен и передаче власти в России.  

Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился

Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".  

Комментарий: Прямая линия обороны Путина

"Прямая линия" Путина продемонстрировала обеспокоенность властей ситуацией в стране на фоне полного отсутствия идей по ее улучшения, считает Фёдор Крашенинников.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вопрос Путину: что на самом деле хотели бы спросить у президента России жители Москвы? (29.06.2021)  

Игрушки Путина. Песня об обязательной вакцинации. Политические страшилки – "Заповедник", выпуск 176, 27.06.21  

"Разговор по существу": западные эксперты о встрече Путина и Байдена (17.06.2021)  

Также по теме

Russland Moskau | Fernsehauftritt Vladimir Putin Direct Line with Vladimir Putin

Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился 30.06.2021

Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".

Реклама