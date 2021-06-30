"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
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Во время первой за два года "прямой линии" с президентом РФ Путин призвал россиян привиться, рассказал о причине роста цен и передаче власти в России.
Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".