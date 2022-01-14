 Британский принц Эндрю лишен всех воинских званий и патронажа | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Британский принц Эндрю лишен всех воинских званий и патронажа

Сыну Елизаветы II принцу Эндрю запрещено пользоваться титулом "Его королевское величество". В США его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

Принц Эндрю (фото из архива)

Принц Эндрю (фото из архива)

Королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына, принца Эндрю, всех воинских званий, а также королевского патронажа. Официальное заявление Букингемского дворца об этом решении было опубликовано в четверг, 13 января.

"Герцог Йоркский и далее не будет исполнять общественных обязанностей (в качестве члена королевской семьи. - Ред.), а также будет выступать на этом судебном процессе в качестве частного лица", - подчеркивается в заявлении. В США на британского принца подали в суд за изнасилование несовершеннолетней.

Принц Эндрю отвергает обвинения в изнасиловании

Вирджиния Джуффре (фото из архива)

Вирджиния Джуффре (фото из архива)

Предполагаемая жертва - 38-летняя американка Вирджиния Джуффре - утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте была "одолжена" сыну Елизаветы II американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за организацию проституции с участием несовершеннолетних. Теперь Джуффре требует от принца возмещения ущерба.

Эндрю отвергает обвинения, утверждая, что не знаком с Вирджинией Джуффре, и называет подделкой фотографию, где он запечатлен вместе с 17-летней Джуффре, а также с Гислейн Максвелл, которую признали виновной в вербовке несовершеннолетних для Эпштейна.

Формально принц Эндрюотказался от официальных обязанностей еще в 2019 году на фоне скандала, разгоревшегося после того, как сын британской королевы заявил, что не жалеет о своей дружбе с Джеффри Эпштейном. Хотя все военные титулы принца были временно отозваны, номинально он до сегодняшнего дня сохранял за собой должности. Теперь принцу запрещено пользоваться титулом "Его королевское величество" и заниматься благотворительной деятельностью от имени королевской семьи.  

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:22

Нет согласия - нет секса: Украина приняла прогрессивные законы в защиту жертв насилия (22.01.2019)

Контекст

Сексуальные домогательства и эффект Вайнштейна: что изменилось?

Спустя два года после скандальных разоблачений дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна дошло до суда. #MeToo стало глобальным движением. Что еще изменилось?  

Оксана Пушкина: Поведение Слуцкого - норма в российском обществе

На фоне скандала вокруг Слуцкого о сексуальных домогательствах в Госдуме депутат-единоросс Оксана Пушкина рассказала, как идет работа по законопроекту о гендерном равенстве.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый лучший ответ любителям "члено-фото", или MeToo в Швеции - "Европа в фокусе" (22.01.2018)  

Как Елизавета II стала в Германии медиа-персоной номер один (26.06.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Гражданство Абрамовича: что отвечают в Португалии на критику Навального  

СМИ узнали о просьбе США к ФРГ конфисковать "самолет Пригожина"  

Из большого спорта - в изгнание: белорусские атлеты о жизни за границей  