При стрельбе в Канзас-Сити погиб один человек

Стрельба произошла на праздновании победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле. Полиция сообщает об одной жертве и как минимум 14 пострадавших. Два вооруженных человека были задержаны.

В США произошла стрельба в городе Канзас-Сити во время празднования победы команды "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Как передают международные СМИ в ночь на четверг, 15 февраля, со ссылкой на начальника городской полиции, при этом погиб как минимум один человек, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

Как сообщили в спасательной службе, среди пострадавших - три пациента в критическом состоянии, пять человек в тяжелом состоянии и один - с ранением, не представляющим угрозу для жизни.

Двое вооруженных людей задержаны

Ранее полиция Канзас-Сити уточнила, что стрельба произошла к западу от вокзала Юнион-стейшн. На месте происшествия были задержаны двое вооруженных людей.

Отмечается, что о случившемся проинформировали и президента США Джо Байдена. В Белом доме сообщили, что внимательно следят за развитием событий, а на месте происшествия работают сотрудники федеральных служб безопасности.

Комментируя случившееся, мэр Канзас-Сити Квинтон Лукас подчеркнул, что трагедия на праздновании в честь победителей финала NFL "разбила ему сердце, как и всем остальным". По словам Лукаса, он присутствовал на мероприятии вместе со своей супругой и матерью.

Смотрите также: