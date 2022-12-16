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Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler
ОбществоФранция

При пожаре под Лионом погибли не менее 10 человек

Павел Мыльников
11 мин. назад

С пожаром в многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен боролись 170 человек. Причина возгорания выясняется. Погибли минимум 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

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В многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен, в ночь на пятницу, 16 декабря, вспыхнул пожар. В результате погибли как минимум 10 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Еще 4 человека тяжело ранены, а 10 человек, включая двух пожарных, получили незначительные ранения, сообщила префектура региона Овернь - Рона - Альпы.

К месту происшествия в пригороде Лиона были стянуты десятки пожарных автомобилей. В борьбе с огнем участвовали 170 сотрудников профильных служб.

Огонь вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома, позднее перекинувшись на четвертый этаж, рассказал представитель пожарной службы телеканалу BFMTV. Задымление затруднило эвакуацию жильцов. К настоящему времени пожар потушен.

Глава МВД Дарманен - на связи с президентом Макроном

Власти пока не знают причину возгорания в здании, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Будет открыто расследование, отметил глава МВД, добавив, что находится в контакте с президентом республики Эмманюэлем Макроном.

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