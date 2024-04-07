Власти: В Гуляйполе трое погибших при российском обстреле

Два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд, сообщил глава Запорожской военной обладминистрации.

Три мирных жителя погибли в результате обстрела российскими войсками города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщает утром в воскресенье, 7 апреля, в Telegram глава областной администрации Иван Федоров .

По его сведениям, обстрел был произведен ракетными комплексами "Град". "Два мужчины и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу", - говорится в его посте.

Позже, около 10.00, Федоров сообщил об ударах баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины. Спустя полчаса он указал, что воздушная тревога, объявленная в этой связи, отменена.

Удары России по Харькову и области

Между тем около 11.00 7 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о российских ударах по центру города Харькова и Харьковскому району. В его посте в Telegram говорится, что в результате атаки несколько человек получили ранения, была повреждена инфраструктура. "Зафиксированы четыре попадания в нескольких районах Харькова. На эту минуту в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс", - написал Синегубов позже. Более подробной информации к моменту публикации не последовало.

Ранее украинское онлайн-издание Liga.net написало, что в ночь на 7 апреля ВС РФ сбросили управляемую авиабомбу на жилой район города Купянска в Харьковской области. Как говорится на странице ГСЧС Украины в Facebook, "в результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме", "под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина". Как уточнил Олег Синегубов, погибшей было 85 лет.

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