При обстреле оккупированного РФ Токмака погибли 11 человек

При обстреле оккупированного РФ Токмака погибли 11 человекОпубликовано 13 апреля 2024 г.Обновлено 13 апреля 2024 г.
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В результате обстрела со стороны ВСУ оккупированного войсками РФ города Токмак в Запорожской области, который произошел накануне вечером, погибли одиннадцать человек, заявил в субботу, 13 апреля, назначенный Россией "губернатор" региона Евгений Балицкий. По его словам, среди погибших двое детей. Два человека числятся пропавшими без вести.
По словам главы оккупационной российской администрации Запорожской области, удар был нанесен по многоквартирному сектору в Токмаке. В результате без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.
Общее число пострадавших увеличилось до 20 человек - из-под завалов к утру были спасены еще пять человек, сообщил Балицкий. Представители ВСУ не комментировали произошедшее.