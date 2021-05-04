При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек

При обрушении метромоста в Мехико погибли минимум 20 человек, свыше 70 ранены, из них 49 госпитализированы. Об этом вечером в ночь на вторник, 4 мая, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.
На поступающих с места событий кадрах видно, что поезд метро рухнул вниз на линии 12, между станциями Olivos и Tezonco.
Как ожидается, число жертв продолжит расти. Под завалами оказался минимум один автомобиль, кроме того, в салоне поезда, деформировавшемся при сходе с рельсов, зажаты люди.
По словам Шейнбаум, причиной обрушения стало то, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Спасательные работы на некоторое время прерывались в районе 00.00 по местному времени (08.00), чтобы стабилизировать положение состава с помощью доставленного на место крана.
Глава МИД Мексики: "Произошла ужасная трагедия"
На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. "То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия", - заявил Эбрард. "Необходимо выяснить причины и установить ответственных", - подчеркнул глава мексиканского МИД.
Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Население столицы Мексики превышает 9 млн человек.
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Автор: Марко Лангер, Илья Коваль