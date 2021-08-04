При аварии фургона с мигрантами в Техасе погибли 10 человек

В Техасе, в округе Брукс, вечером в среду, 4 августа, разбился микроавтобус, перевозивший около 25 пассажиров. В результате этой аварии, по сообщению американского онлайн-издания Brownsville Herald, погибли как минимум 10 человек, включая водителя. Как минимум 12 человек получили травмы.

Предположительно, микроавтобус перевозил рабочих-мигрантов и, по данным полиции, был перегружен и опрокинулся после наезда на бордюр. Личность водителя в данный момент устанавливается.

31 июля США возобновили высылку незаконных мигрантов по ускоренной процедуре. Как сообщило тогда министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов, этот шаг был обоснован ростом притока нелегалов в Техас на фоне увеличения числа заражений коронавирусом.

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