 Президент США продлил санкции за аннексию Крыма Россией и конфликт в Донбассе | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2021

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Россия

Президент США продлил санкции за аннексию Крыма Россией и конфликт в Донбассе

Политика, за которую введены санкции, по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности США, говорится в уведомлении Белого дома.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных за противозаконное присоединение Россией Крыма и конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в документе Белого дома, который в среду, 3 марта, был опубликован в Федеральном реестре США.

Штрафные меры, введенные администрацией Барака Обамы в марте 2014 года и затем неоднократно продленные, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года, указывается в уведомлении, переданном Конгрессу. "Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

В случае отмены санкций президент США должен за 90 дней уведомить об этом Конгресс США. Под ограничительные меры попали, в частности, российские банки и компании, крупные предприниматели, российские должностные лица высокого ранга РФ, правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Аннексия Крыма и конфликт в Донбассе

Россия аннексировала Крым после ввода туда войск и проведения спорного "референдума" в марте 2014 года. Действия по захвату украинского полуострова начались в конце февраля. 26 февраля под зданием Верховного совета Автономной Республики Крым прошли два митинга, переросшие в столкновения между их участниками. Пророссийские организации требовали присоединения полуострова к России, а крымские татары выступили за территориальную целостность Украины. В ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма захватили неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков и вывесили над ними флаг России.

Самопровозглашенный "председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать содействие обеспечению мира и спокойствия" в Крыму, затем на полуострове был проведен так называемый "референдум" о независимости АР Крым и подписан договор о "принятии Республики Крым в состав России". В мировом сообществе осудили эти действия, а страны Запада и Украина ввели санкции против России.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

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    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

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    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

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    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

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    Автор: Ирина Филатова


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