Президент США продлил санкции за аннексию Крыма Россией и конфликт в Донбассе

Президент США Джо Байден продлил на один год действие санкций, введенных за противозаконное присоединение Россией Крыма и конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в документе Белого дома, который в среду, 3 марта, был опубликован в Федеральном реестре США.

Штрафные меры, введенные администрацией Барака Обамы в марте 2014 года и затем неоднократно продленные, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года, указывается в уведомлении, переданном Конгрессу. "Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

В случае отмены санкций президент США должен за 90 дней уведомить об этом Конгресс США. Под ограничительные меры попали, в частности, российские банки и компании, крупные предприниматели, российские должностные лица высокого ранга РФ, правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Аннексия Крыма и конфликт в Донбассе

Россия аннексировала Крым после ввода туда войск и проведения спорного "референдума" в марте 2014 года. Действия по захвату украинского полуострова начались в конце февраля. 26 февраля под зданием Верховного совета Автономной Республики Крым прошли два митинга, переросшие в столкновения между их участниками. Пророссийские организации требовали присоединения полуострова к России, а крымские татары выступили за территориальную целостность Украины. В ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма захватили неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков и вывесили над ними флаг России.

Самопровозглашенный "председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать содействие обеспечению мира и спокойствия" в Крыму, затем на полуострове был проведен так называемый "референдум" о независимости АР Крым и подписан договор о "принятии Республики Крым в состав России". В мировом сообществе осудили эти действия, а страны Запада и Украина ввели санкции против России.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Смотрите также: