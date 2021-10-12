 Президент Румынии поручил экс-премьеру Чолошу сформировать правительство | Новости из Германии о Европе | DW | 12.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Президент Румынии поручил экс-премьеру Чолошу сформировать правительство

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Флорина Кыцу. Президент Клаус Йоханнис назначил кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша, который уже возглавлял правительство в 2015 - 2017 годах.

Бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош

Дачиан Чолош

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник, 11 октября, выдвинул бывшего комиссара ЕС по сельскому хозяйству Дачиана Чолоша на пост премьер-министра. "Наша цель - вывести Румынию из кризиса, а для этого нам необходима большая ответственность всех политических сил", - заявил Чолош, подчеркнув свою готовность к поручению главы государства сформировать кабинет министров. Чолош уже занимал пост главы румынского правительства с ноября 2015 года по январь 2017-го.

В начале сентября из правящей коалиции вышел альянс "Союз за спасение Румынии - Партия свободы, единства и солидарности", председателем которого является Чолош. Альянс обвинил действующего премьер-министра Флорина Кыцу в "диктаторском поведении".

Парламент республики в начале октября объявил вотум недоверия правительству. Кыцу и другие министры продолжат работу до назначения нового кабинета.

Смотрите также:

  • Протестующие на площади Победы в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Долой правительство!

    Сотни тысяч человек ежедневно участвовали в уличных протестах по всей Румынии после того, как 31 января правительство декриминализовало ряд коррупционных преступлений. Уступив давлению, 5 февраля кабинет отменил скандальный декрет. Но в тот день на демонстрации вышли около 600 тысяч человек. На площади Победы в Бухаресте люди вместе включали мобильные телефоны, требуя отставки правительства.

  • Столкновения протестующих с полицией

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Градус насилия быстро снизился

    На вторую ночь протестов произошли небольшие столкновения демонстрантов с полицией. В Бухаресте были задержаны около двадцати человек, участвовавших в беспорядках. По данным СМИ, пострадали четверо полицейских и двое участников демонстрации. Но затем волнения внезапно стихли. Сотням сотрудников полиции и спецслужб стало нечего делать - протестующии подчеркнуто дистанцируются от насилия.

  • Электротехник из Бухареста Сорин Табан с самодельным плакатом

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Домой навсегда!"

    Электротехник из Бухареста Сорин Табан показывает надпись на своем самодельном плакате. Пункт первый: отмените декрет правительства. Пункт второй: идите домой. По мнению мужчины, протесты закончатся лишь тогда, когда правительство, контролируемое Социал-демократической партией (PSD), уйдет в отставку. "Старую коммунистическую элиту надо отстранить от власти навсегда!" - требует 53-летний рабочий.

  • Плакаты с лозунгами Нет выхода, убежать нельзя

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Правительство народного недоверия

    "Нет выхода, убежать нельзя", - написано на другом плакате. Демонстранты имеют в виду, что отставка ожидает правительство в любом случае, несмотря на отмену скандального декрета. "Откуда нам знать, что в следующем месяце они не попробуют сделать то же самое?" - спрашивает один из протестующих. "Просто мы больше не доверяем правительству. Они должны знать, что мы наблюдаем за ними!" - добавил он.

  • Протестующие в центре Бухареста

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    "Мы проснулись!"

    Гражданское общество в Румынии словно очнулось от долгой спячки. "Мы проснулись!" - скандировали сотни тысяч румын перед зданием правительства в Бухаресте. Между тем выборы в парламент состоялись лишь в декабре 2016 года. PSD под руководством Ливиу Драгни набрала около 46 процентов голосов и пришла к власти. При этом сам Драгня имеет судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании.

  • Участники протестов в Бухаресте

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Покончить с коррупцией

    Согласно декрету правительства, в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Это могло коснуться и лидера социал-демократов Драгни, который как раз проходит по делу о служебном злоупотреблении (речь идет о сумме около 24 тысяч евро). Такой поворот событий вызвал у людей неприятное ощущение обмана.

  • Живая цепь из протестующих вокруг здания парламента

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Живая цепь вокруг парламента

    В ходе протестов 4 февраля граждане замкнули живую цепь и вокруг здания парламента. Председателем Сената является Кэлин Попеску-Тэричану, лидер мелкой партии ALDE, образовавшей правящую коалицию с PSD. Председатель менее значимой Палаты депутатов - сам Ливиу Драгня. "Так мы показываем, что это здание принадлежит не им, а нам", - пояснил Кристиан Наду, один из участников трехкилометровой цепи.

  • Участник акции протеста Михай Оприца, 31-летний IT-специалист

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Цель - отставка правительства

    "Правительство должно уйти", - настаивает Михай Оприца, 31-летний IT-специалист. Несмотря на мороз и снег, в воскресенье, 12 февраля, на площадь Победы вновь вышли около 60 тысяч человек. Частично удовлетворить народные требования не получится. "Если они пойдут нам навстречу, мы прекратим протесты, если нет - будем продолжать дальше, причем каждый день", - уверен демонстрант.

  • Плакаты в руках протестующих - политики в тюремных робах

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Протесты набирают ход

    "Воры, воры, вы воры!" - скандирует народ. Хотя правительству удалось преодолеть вотум недоверия в парламенте, самые многочисленные акции протеста со времен румынской революции 1989 года пока лишь набирают ход. На некоторых плакатах написано по-английски: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). Здесь обыгрывается имя главного социал-демократа Ливиу Драгня , которого называют еще "королем воров".

  • Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Обещания премьер-министра

    В самом неудобном положении оказался Сорин Гриндяну - премьер-министр Румынии, которого многие считают лишь пешкой в руках Драгни. После удачного для кабинета голосования в парламенте он пообещал, что правительство без надлежащего всестороннего обсуждения больше не будет утверждать инициативы, "которые могут вызвать сильные эмоции в обществе". Но удастся ли успокоить людей одними обещаниями?

  • Гигантский румынский флаг, изображенный с помощью огней тысяч смартфонов, которые подсвечивают красные, синие и желтые полоски бумаги

    Марш антикоррупционеров на Бухарест

    Румынский Майдан

    Символом протеста стали огни тысяч смартфонов, подсвечивающих красные, синие и желтые полоски бумаги - гигантский румынский флаг. Правительство тянет время, рассчитывая на снижение накала протеста. Однако люди настроены серьезно и продолжают выходить на румынский Майдан, требуя продолжения борьбы с коррупцией и демократических реформ. Борьба за правовое государство переходит в следующую фазу.

    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


Смотреть видео 26:14

От чего на самом деле еще умирают пациенты с ковидом в Румынии. Европа в фокусе

Контекст

Что происходит с восточноевропейскими членами ЕС?

Приверженность некоторых лидеров экс-социалистических стран демократическим ценностям лишь номинальна. DW - об опасности, угрожающей правовым государствам в Восточной Европе, и ее причинах.  

Комментарий: Правовое государство в Румынии еще можно спасти

Ежедневно сотни тысяч человек выходят на улицы Бухареста, протестуя против послаблений в борьбе с коррупцией. Лишь отставка правительства Румынии разрядит ситуацию, считает Роберт Шварц.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Фипронил оставил пчеловодов из Румынии без пчел (31.08.2017)  

Как перед свержением Чаушеску - протесты в Румынии (02.02.2017)  

Реклама

Самые читаемые

В Варшаве заявили о попытке штурма границы мигрантами  

Мы не хотели крови. Алексиевич о событиях в Минске год спустя  

В Нюрнберге призвали наказать Лукашенко за преступления против человечности  