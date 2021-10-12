Президент Румынии поручил экс-премьеру Чолошу сформировать правительство

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник, 11 октября, выдвинул бывшего комиссара ЕС по сельскому хозяйству Дачиана Чолоша на пост премьер-министра. "Наша цель - вывести Румынию из кризиса, а для этого нам необходима большая ответственность всех политических сил", - заявил Чолош, подчеркнув свою готовность к поручению главы государства сформировать кабинет министров. Чолош уже занимал пост главы румынского правительства с ноября 2015 года по январь 2017-го.

В начале сентября из правящей коалиции вышел альянс "Союз за спасение Румынии - Партия свободы, единства и солидарности", председателем которого является Чолош. Альянс обвинил действующего премьер-министра Флорина Кыцу в "диктаторском поведении".

Парламент республики в начале октября объявил вотум недоверия правительству. Кыцу и другие министры продолжат работу до назначения нового кабинета.

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