Президент Румынии Йоханнис получил Премию имени Карла Великого

В Ахене прошла церемония вручения Международной премией имени Карла Великого за 2020 год. Награду в субботу, 2 октября, получил президент Румынии Клаус Йоханнис за свою борьбу за "единство, взаимное признание и примирение в Европе", а также как выдающийся "борец за европейские ценности", сообщил совет премии.

"Важный посредник между Западной и Восточной Европой"

Обер-бургомистр Ахена Зибилле Койпен (Sibylle Keupen) в торжественной речи назвала 62-летнего румынского политика с немецкими корнями "важным посредником, строящим мосты между обществами в Западной и Восточной Европе". Йоханнис является "мужественным деятелем, который увлекает за собой людей, поскольку верит в них и им доверяет", заявила далее Койпен, выступая в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши.

Говоря об актуальной политической ситуации, она назвала Европу "по-прежнему хрупким сооружением, которое нуждается в защите". По словам ахенского политика, неотложной задачей европейцев в настоящее время является более решительный поворот в сторону защиты климата. "Сейчас мы должны действовать, и прежде всего, действовать решительно", - заявила она.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил заслуги Йоханниса в объединении Европы и призвал к укреплению ЕС, в особенности в сфере обороны. Мишель также заявил о верности румынского президента своим принципам.

Йоханнис - президент Румынии с декабря 2014 года

Клаус Йоханнис занимает пост президента Румынии с 21 декабря 2014 года. Он является активным сторонником реформирования судебной системы страны, выступает за облегчение доступа к фондам ЕС и реформирование госслужб, таких как здравоохранение и образование, а также борьбу с коррупцией в Румынии. В ноябре 2019 года он был избран на второй срок двумя третями голосов избирателей.

О присуждении Йоханнису Премии Карла Великого было объявлено еще в декабре 2019 года, церемония награждения должна была состояться в мае 2020-го, но перенесена из-за пандемии. Как указывалось в заявлении жюри премии, румынский политик смог шаг за шагом привести страну, пережившую диктатуру Николае Чаушеску, к европейским ценностям. Йоханнис способствовал "укреплению европейского правового сообщества и общей идеи европейского будущего", подчеркнули организаторы.

Премия Карла Великого - за вклад в евроинтеграцию

Международная премия имени Карла Великого является одной из наиболее значимых европейских наград, она вручается с 1950 года людям и организациям за их ведущую роль в объединении Европы. В 2019 году премия была вручена генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, за год до этого - президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в 2017-м награду получил британский историк Гартон Эш, а в 2016-м - папа римский Франциск.

Ранее в разные годы премии удостаивались, в числе прочих, король Испании Хуан Карлос I, папа римский Иоанн Павел II, бывший верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

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