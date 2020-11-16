Президент Италии принял отставку правительства Конте

Премьер-министр Джузеппе Конте во вторник, 26 января, спустя две недели после распада правительственной коалиции в Италии, подал президенту страны Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было принято. Как указывается в сообщении администрации главы государства, президент намерен 27 января начать политические консультации о выходе из правительственного кризиса. Маттарелла попросил членов правительства до этого момента продолжить исполнять их обязанности.
Отставка правительства не обязательно должна привести к роспуску парламента и назначению новых выборов, чего добивается оппозиция. Напротив, входившие в правительственную коалицию Демократическая партия,"Движение "5 звезд" и партия "Свободные и справедливые" уже заявили о готовности сформировать новый кабинет министров под руководством Конте.
Правительственный кризис в Италии
Политический кризис в Италии разразился 13 января, когда об отставке заявили два министра, которые представляют партию "Италия Вива", возглавляемую экс-премьером Маттео Ренци. Одной из причин стало несогласие Ренци с политикой Конте, в частности, по вопросу распределения средств, которые ЕС выделил на восстановление итальянской экономики, серьезно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. В результате правительство потеряло большинство в сенате Италии.
19 и 20 января Конте получил вотум доверия и в нижней палате парламента и в сенате, где за него проголосовали 156 сенаторов. Но, как отмечает агентство AFP, без абсолютного большинства в сенате (161 голос) правительство не способно проводить через законодательные органы власти серьезные законопроекты.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель