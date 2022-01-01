 Президент Эрдоган призвал граждан Турции хранить сбережения в лирах | Экономические новости из Германии | DW | 01.01.2022

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Экономика

Президент Эрдоган призвал граждан Турции хранить сбережения в лирах

Турецкая валюта приостановила падение после объявления экстренных правительственных мер. Эрдоган уверяет население, что лира заслуживает доверия.

Банкноты в 200 турецких лир и 1 доллар США

Банкноты в 200 турецких лир и 1 доллар США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 31 декабря, призвал граждан страны хранить все свои сбережения в лирах, заверив, что валютный кризис в стране в целом находится под контролем.

В течение 2021 года турецкая национальная валюта потеряла более половины своей стоимости, особенно резкое падение началось в ноябре, так что к 20 декабря курс местной валюты упал до исторического минимума - за доллар приходилось платить до 18,41 лиры, а за евро - 20,74 лиры. Однако после принятия правительственного пакета мер, предполагающих, в частности, защиту сбережений населения от колебаний валютного курса, лира укрепилась. На 31 декабря доллар стоил 13,32 лиры, а евро - 15,15 лиры, по данным MarketWatch.

"Я хочу, чтобы все мои граждане хранили свои сбережения в нашей собственной валюте, чтобы вели все свои дела в нашей собственной валюте, и я рекомендую это, - сказал Эрдоган, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Стамбуле. - Давайте не забывать: если мы не будем использовать наши собственные деньги в качестве ориентира, мы обречены на провал. Турецкая лира, наши деньги, вот с чем мы будем двигаться вперед. Только не с той или иной иностранной валютой".

Рост инфляции в Турции

Аналитики винят в валютном кризисе Эрдогана, который решил бороться с высокой инфляцией путем резкого снижения ключевой ставки Центробанка. Между тем на фоне падения лиры инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3 процента в годовом выражении и, как ожидается, превысит 30 процентов в декабре, пишет агентство Reuters.

В субботу, 1 января, турецкие власти подняли цены на электроэнергию для домохозяйств и компаний на 50-100 процентов, а также вновь повысили цены на природный газ, что создает дополнительное бремя для экономики в условиях роста инфляции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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