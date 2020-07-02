Полицейское государство и потерянный нос: где посмотреть новую оперу Серебренникова?

Запрет покидать Россию не помешал Кириллу Серебренникову создать новую постановку в Германии. Премьера оперы "Нос" прошла в Баварской государственной опере в минувшее воскресенье, 24 октября. Из-за пандемии театр сделал неожиданный шаг и открыл доступ для всех к онлайн-трансляции оперы 27 октября. Она будет доступна по ссылке. Начало в 19:00 по берлинскому времени, запись можно будет посмотреть еще в течение месяца после показа.

"Нос" в Германии: что говорят критики?

Решение нового руководства Баварской оперы показать в начале нового сезона постановку Серебренникова немецкие журналисты называют смелым. Действительно, "Нос" - это не самая известная и тем более популярная опера в Германии. Сюжет о майоре Ковалеве, знакомый россиянам с детства, для немцев - "дикий гротеск". Чтобы усилить гоголевский сюжет, главному герою по версии Серебренникова не хватает сразу нескольких носов. В стране, о котороый идет речь, - другие правила, а Ковалев там - единственный, кто показывает свое человеческое лицо.

"На сцене - уродливое общество многоносов. Чем больше носов на лице актера, тем выше его социальный статус. Обычный майор Ковалев мог бы воспользоваться свободой от потери носа, но из-за многих привилегий он изо всех сил пытается вернуть его. Все это происходит в кафкианском полицейском государстве, которое возводит и разрушает преграды", - пишет Сузанне Бенда (Susanne Benda) из газеты Stuttgarter Zeitung.

Политика или самоидентичность

Что нормально, а что - нет? Как оставаться человеком, когда все вокруг бесчеловечны? "У российского правительства - свои четкие представления о норме", - уверен Бернхард Нойхоф (Bernhard Neuhoff) с радиостанции BR Klassik. Cам Кирилл Серебренников утверждает, что его постановка - о поиске идентичности. "Нос - это главная черта, по которой общество идентифицирует людей. Человек, у которого его нет, теряет свою идентичность, харизму и ауру", - объяснил режиссер в одном из интервью.

В опере используются видео, снятое в Санкт-Петербурге нашего времени: серые сугробы и бульдозеры, демонстрация и полиция, которая пускает в ход дубинки. А еще опера "Нос" - произведение, написанное молодым Дмитрием Шостаковичем, когда композитору был 21 год, - еще до того, как его коснулись репрессии. "Позже террор и страх изменили все российское общество, а Шостаковичу приходилось каждый день ожидать своего ареста. Это добавило его музыке новые масштабы. "Нос" - из тех времен, когда все еще были полны жизни", - считает Кирилл Серебренников.

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