Дочь бывшего главы правительства Таиланда Таксина Чинавата - 37-летняя Пхетхонгтхан Чинават - избрана новым премьер-министром королевства. В ходе голосования в пятницу, 16 августа, за ее кандидатуру проголосовали 319 депутатов парламента, 145 были против и 27 воздержались.

Пхетхонгтхан Чинават - самый молодой премьер-министр в истории Таиланда и вторая женщина в этой должности. Указывается, что ее кандидатуру выдвинула коалиция из 11 членов во главе с партией "Пхыа Тхаи", которую во многом контролирует семья мультимиллиардеров Чинават.

Ранее, 14 августа, Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Сеттха Тхависина в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьер-министра. В июне 2008 года Чынбан был приговорен к шести месяцам тюрьмы за попытку подкупа судей в то время, когда он представлял интересы Таксина Чинавата по делу о коррупции.

По словам Пхетхонгтхан Чинават, избрание на пост премьер-министра Таиланда для нее "большая честь" и она счастлива. "Я решила, что настало время сделать что-то для страны и партии, - подчеркнула она. - Я очень надеюсь, что смогу вселить в людей чувство уверенности. Я надеюсь, что смогу улучшить качество жизни всех тайцев и придать им силу".

Политическая нестабильность в Таиланде

Последние два десятилетия отличались в Таиланде политической нестабильностью, которая находила выражение в путчах и уличных протестах. "Это связано в том числе с длительной борьбой за власть между военными и преданным королевскому дому истеблишментом против влияния семьи Чинават и других прогрессивных партий в стране", - указывает агентство AFP.

Со своей стороны российское государственное агентство ТАСС напоминает, что Пхетхонгтхан Чинават в июне посещала Владивосток, где она выступила на пленарном заседании Международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", состоявшегося в формате "БРИКС плюс".