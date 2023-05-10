Правозащитники призвали усилить давление на хунту в Мьянме

Военная хунта Мьянмы ужесточает репрессии, чтобы подавить любые протесты. Правозащитники по случаю саммита стран АСЕАН призвали прекратить переговоры с хунтой и вступить в контакты с оппозицией.

Правозащитные организации по случаю саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на индонезийском острове Флорес призвали резко усилить давление на военную хунту в Мьянме, которая является членом этой организации. "Мьянма со времени путча два года тому назад не знает покоя, от непрекращающегося насилия страдает преимущественно гражданское население, а хунта в последнее время лишь ужесточила репрессии, чтобы подавить любые протесты, заявила Бирманская правозащитная сеть (BHRN) в среду, 10 мая.

"Убийства, пытки сексуальное насилие и все новые удары с воздуха стали в Мьянме обычным явлением. Этот режим выживает лишь благодаря тому, что мировое сообщество слишком слабо реагирует на любое преступление против человечности. Так продолжаться не может", - подчеркнул глава правозащитной организации Кьяв Вин.

Переговоры с оппозицией, а не с хунтой

По словам Вина, страны АСЕАН должны, наконец, понять, что попытки вести переговоры с хунтой бессмысленны и вместо этого следует оказать поддержку демократической оппозиции.

Критики уже давно обвиняют страны АСЕАН в недостаточно жесткой линии в отношении военного руководства Мьянмы. В апреле 2021 года государства АСЕАН согласовали план урегулирования конфликта, состоящий из пяти пунктов. В числе прочего он предусматривает незамедлительное прекращение насилия и диалог со всеми сторонами конфликта, но хунта в Мьянме до сих пор не продемонстрировала ни малейшего желания выполнять этот план.

Призывы к более жесткой линии в отношении Мьянмы

"АСЕАН и Совет Безопасности ООН должны пересмотреть свои неэффективные действия в отношении хунты в Мьянме и принять более жесткие меры", - заявила директор отдела Азии при правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Элейн Пирсон, указав, что недавние удары мьянманских военных по гражданскому населению равносильны военным преступлениям.

По словам Пирсон, мьянманские генералы продолжают свои жестокие атаки лишь потому, что их по-прежнему снабжают оружием.

Индонезия в этом году председательствует по ротации в АСЕАН - ассоциации, членами которой являются десять государств Юго-Восточной Азии.

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