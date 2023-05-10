  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Беспорядки в Мьянме
Беспорядки в МьянмеФото: Aung Kyaw Htet/SOPA Images/ZUMA Wire/picture alliance
ПолитикаМьянма

Правозащитники призвали усилить давление на хунту в Мьянме

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Военная хунта Мьянмы ужесточает репрессии, чтобы подавить любые протесты. Правозащитники по случаю саммита стран АСЕАН призвали прекратить переговоры с хунтой и вступить в контакты с оппозицией.

https://p.dw.com/p/4R7SE

Правозащитные организации по случаю саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на индонезийском острове Флорес призвали резко усилить давление на военную хунту в Мьянме, которая является членом этой организации. "Мьянма со времени путча два года тому назад не знает покоя, от непрекращающегося насилия страдает преимущественно гражданское население, а хунта в последнее время лишь ужесточила репрессии, чтобы подавить любые протесты, заявила Бирманская правозащитная сеть (BHRN) в среду, 10 мая.

"Убийства, пытки сексуальное насилие и все новые удары с воздуха стали в Мьянме обычным явлением. Этот режим выживает лишь благодаря тому, что мировое сообщество слишком слабо реагирует на любое преступление против человечности. Так продолжаться не может", - подчеркнул глава правозащитной организации Кьяв Вин.

Переговоры с оппозицией, а не с хунтой

По словам Вина, страны АСЕАН должны, наконец, понять, что попытки вести переговоры с хунтой бессмысленны и вместо этого следует оказать поддержку демократической оппозиции. 

Критики уже давно обвиняют страны АСЕАН в недостаточно жесткой линии в отношении военного руководства Мьянмы. В апреле 2021 года государства АСЕАН согласовали план урегулирования конфликта, состоящий из пяти пунктов. В числе прочего он предусматривает незамедлительное прекращение насилия и диалог со всеми сторонами конфликта, но хунта в Мьянме до сих пор не продемонстрировала ни малейшего желания выполнять этот план.

Призывы к более жесткой линии в отношении Мьянмы

"АСЕАН и Совет Безопасности ООН должны пересмотреть свои неэффективные действия в отношении хунты в Мьянме и принять более жесткие меры", - заявила директор отдела Азии при правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Элейн Пирсон, указав, что недавние удары мьянманских военных по гражданскому населению равносильны военным преступлениям.

По словам Пирсон, мьянманские генералы продолжают свои жестокие атаки лишь потому, что их по-прежнему снабжают оружием.

Индонезия в этом году председательствует по ротации в АСЕАН - ассоциации, членами которой являются десять государств Юго-Восточной Азии.

Смотрите также:

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

По предварительным данным, победу на довыборах в парламент Мьянмы одержала оппозиционная Национальная лига за демократию во главе с Аунг Сан Су Чжи. Официальные результаты голосования объявят в течение недели.
2 апреля 2012 г.01:49 мин.
external

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве (18.04.2017)

Вслед за Бангладеш модная индустрия облюбовала Мьянму. Детский труд и копеечные зарплаты дарят модникам недорогие и качественные вещи. А вы готовы отказаться от одежды, произведенной с использованием детского труда?
Политика18 апреля 2017 г.01:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные на танках под Бахмутом

ISW: РФ хочет показать себя умеющей сдержать контратаки ВСУ

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на тему Парада Победы в Москве: карикатурный президент РФ Владимир Путин говорит в телефонную трубку: "Алло, а доставьте мне лидеров СНГ к параду!"

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Политика17 ч. назад
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика5 ч. назад
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество11 ч. назад
Военный парад в Бресте 9 мая 2023 года

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

Общество14 ч. назад
Берлин, 9 мая 2023. Пресс-конференция Анналены Бербок и Цинь Гана, министров иностранных дел ФРГ и КНР

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Политика14 ч. назад
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Конфликты17 ч. назад
На главную страницу