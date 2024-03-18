Правозащитнице Котляр назначен штраф на сумму 450 000 рублей

Татьяна Котляр неоднократно регистрировала в двух своих квартирах мигрантов и россиян, которые иначе не могли получить прописку. Прокурор требовал для нее 1,5 года колонии.

Правозащитнице, основательнице калужского движения "За права человека" Татьяне Котляр, Обнинский мировой суд в понедельник, 18 марта, назначил штраф в размере 450 000 рублей по уголовной статье о фиктивной регистрации граждан РФ или иностранцев.

На заседании суда 16 марта прокурор требовал приговорить 72-летнюю женщину, которая регулярно регистрирует в своей квартире россиян и иностранных граждан, не имеющих возможности получить прописку, к реальному сроку - 1,5 года колонии-поселения.

"Я регистрирую людей, чтобы им помочь. Без регистрации есть трудности в реализации прав даже для российских граждан. За это меня судят. Например, ко мне обращался бездомный с открытым ВИЧ-статусом. Он потерял старый паспорт, а новый ему выдали без прописки, без которой он не мог получать таблетки для терапии", - приводит слова Котляр правозащитный проект "ОВД-Инфо" .

Преследование правозащитницы Татьяны Котляр

Дело, по которому было вынесено решение 18 марта, - уже седьмое уголовное дело против Татьяны Котляр по одной и той же статье УК. Ранее правозащитнице также назначали штрафы, в последний раз - летом 2023 года в размере 600 000 рублей.

Комментируя свое седьмое дело на сайте движения "За права", правозащитница высказала предположение, что прокурор впервые запросил для нее реальный срок именно в связи с тем, что "штрафы не смогли прекратить ее деятельность помощи людям". "Прокурор просит 1,5 года в колонии-поселении. Ну, а чем я лучше Олега Орлова, которого ни за что посадили?" - сказала Татьяна Котляр.

На сайте движения "За права" указано, что правозащитница живет вдвоем с мужем, Антоном Неверовским, у которого перелом шейки бедра: "Он не ходит и нуждается в уходе. Татьяна Михайловна не может оставить одного даже на сутки".

Как напоминает "ОВД-Инфо", 28 февраля 2024 года Обнинский городской суд по обращению прокуратуры запретил Котляр регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, во второй - больше пяти. По мнению прокуратуры, "преступная деятельность" правозащитницы нарушает интересы России в сфере национальной безопасности.

В июле 2022 года ЕСПЧ присудил Татьяне Котляр 6000 евро компенсации в связи с преследованиями, которым она подвергается в России за то, что регистрирует в своих квартирах мигрантов.

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