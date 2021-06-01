Правительство РФ не поддержало введение налога на роскошь

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила законопроект, подразумевающий введение так называемого налога на роскошь. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на проект отрицательного заключения кабмина.
Инициатива предусматривала введение с 2022 года дополнительного налога для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости при этом должны были действовать налоговые ставки в размере от 0,3% до 3% в зависимости от их стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.
В правительстве аргументировали отказ поддержать законопроект стремлением избежать двойного налогообложения. Указанное имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости, приводит ТАСС отрывок из проекта отзыва.
Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских. Отмечается, что законопроект пока не внесен на рассмотрение Госдумой.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва