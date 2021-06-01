 Правительство РФ не поддержало введение налога на роскошь | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Правительство РФ не поддержало введение налога на роскошь

По мнению кабмина, налог на роскошь привел бы в России к двойному налогообложению.

Яхта экс-губернатора Чукотки Романа Абрамовича Eclipse во Франции (фото из архива)

Яхта Романа Абрамовича Eclipse во Франции (фото из архива)

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила законопроект, подразумевающий введение так называемого налога на роскошь. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на проект отрицательного заключения кабмина.

Инициатива предусматривала введение с 2022 года дополнительного налога для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости при этом должны были действовать налоговые ставки в размере от 0,3% до 3% в зависимости от их стоимости, для автомобилей - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

В правительстве аргументировали отказ поддержать законопроект стремлением избежать двойного налогообложения. Указанное имущество "уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)", которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости, приводит ТАСС отрывок из проекта отзыва.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и вице-спикером Госдумы Игорем Ананских. Отмечается, что законопроект пока не внесен на рассмотрение Госдумой.

Смотрите также:

  • Дорогие машины на парковке в Москве

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Роскошные автомобили по цене квартиры

    На парковках столичных торговых центров зачастую трудно найти свободное место, а стоимость некоторых припаркованных лимузинов нередко превышает цену квартиры в новостройках.

  • Старый многоквартирный дом, за балкон которого вывешен велосипед

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Хрущевки в престижных районах

    На западе Москвы, который считается одной из наиболее престижных частей столицы, встречаются и хрущевки. Из соображений экономии места в квартире люди прибегают к разного рода хитростям.

  • Фрукты в дорогом московском супермаркете

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Продукты для состоятельных москвичей

    В одном из самых дорогих супермаркетов российской столицы цены на некоторые продукты питания на порядки превышают среднерыночные по Москве.

  • Вход в ломбард

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Напоминание о 90-х

    Когда не получается взять кредит, москвичи несут ценности в ломбарды, которые, как и в 90-е годы, пользуются спросом, особенно у пожилых людей.

  • Ценник на пошив рубашки на двери ателье

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Товары не для всех

    В центре Москвы расположились самые дорогие бутики. В одном из них покупателям предлагаются рубашки по цене, лишь немного недотягивающей до минимального размера оплаты труда.

  • Объявление о сдаче мест в общежитии

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Самое дешевое жилье

    Среди приезжих популярностью по-прежнему пользуются общежития, часто существующие в Москве полулегально или вовсе нелегально.

  • Бутылки дорого коньяка стоят в витрине

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Не всем по карману

    Бутылкой коньяка за 3 тысячи евро москвича не удивить.

  • Просящая милостыню в подземном переходе пожилая женщина

    Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага

    Как свести концы с концами

    Московские пенсионеры считаются в России счастливчиками: они получают от мэрии надбавки к пенсии. Однако и это многим пожилым людям не позволяет сводить концы с концами.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 04:12

Как резиденция президента стала музеем коррупции, или Роскошь для первого лица за народный счет (20.01.2021)

Контекст

Ванна с шампанским - на борту самолета

В эпоху лоукостеров салоны первого класса уходят в Европе в прошлое. Что теперь предлагают тем, кто желает летать с максимальным удобством?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Роскошь коррупционера в его кошмарных снах: парк коррупции в Киеве (01.06.2018)  

Богатые русские в кризис пересаживаются на Rolls-Royce (19.09.2015)  

Также по теме

Russland Rusal Aluminium Werk

Комментарий: Нефтянку Кремль к рукам прибрал, на очереди - металлургия? 01.06.2021

Когда российской власти нужны деньги, например, на парламентские выборы или на поддержку Лукашенко, она просто определяет, у кого они есть. А изъятие - дело техники, констатирует Иван Преображенский.

Russland Simferopol | Coronavirus | TV-Ansprache Putin

Комментарий: Выходные строгого режима от Путина 26.03.2020

Прекрасно, что власти вспомнили о гражданах. Но коронавирусные каникулы закончатся, а долг государству придется отдавать. Причем с процентами, предупреждает Иван Преображенский.

Michail Mischustin

Мытарь с психологией силовика, или Что нужно знать о Михаиле Мишустине 16.01.2020

Инженер, хоккеист, преданный исполнитель… Какие еще характеристики дают будущему главе правительства России Михаилу Мишустину, DW выяснила у экспертов.

Реклама

Самые читаемые

Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси  

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу  

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной  