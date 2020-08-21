Правительство ФРГ: Жизнь Навального нужно спасти

Правительство ФРГ настаивает на оказании наилучшей медицинской помощи российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который, возможно, стал жертвой отравления. "Важнейшим приоритетом является, конечно, спасение жизни господина Навального и его выздоровление. Мы желаем, чтобы он мог получить любую медпомощь, которая, как как хочется надеяться, может его спасти", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 21 августа, в Берлине.

Алексей Навальный, по словам его представителя, утром 20 августа был госпитализирован в одной из больниц Омска после того, как он потерял сознание во время перелета из Сибири в Москву. По данным штаба оппозиционера, в теле Навального предположительно обнаружен смертельно опасный яд. В то же время врачи заявляют, что не нашли никакого яда в теле 44-летнего политика.

Подозрение в отравлении

Еще накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила положить Навального в одну из немецких клиник. 21 августа специальный самолет, который должен был доставить российского оппозиционера в берлинскую клинику Charite, приземлился в Омске. Российские врачи, однако, заявили, что Алексей Навальный нетранспортабелен.

По словам Зайберта, в окружении Навального предложили привлечь к делу и личных врачей политика, чтобы прояснить вопрос о том, транспортабелен он или нет. Официальный представитель правительства ФРГ сказал, что Берлин с пониманием относится к этому предложению.

"Есть серьезные основания подозревать, что имело место отравление. Обстоятельства данного дела должны быть расследованы полностью и прозрачно", - подчеркнул Зайберт, добавив, что федеральное правительство очень внимательно следит за тем, как в России обращаются с оппозиционерами.

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