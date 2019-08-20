Правительство ФРГ: Санкции мало влияют на торговлю с Россией

Санкции против России, только что продленные Евросоюзом из-за конфликта вокруг Украины, не имеют серьезных негативных последствий для немецкой экономики, полагает правительство ФРГ. "Штрафные меры, введенные в 2014 году, не являются причиной сокращения торговли с Россией. Экономическая ситуация в России и связанное с ней сокращение экспорта причинили, в целом, лишь ограниченный ущерб народному хозяйству Германии", - цитирует в воскресенье, 13 декабря, агентство dpa находящуюся в его распоряжении копию доклада министерства экономики ФРГ комитету бундестага по экономике.
В своем докладе Минэкономики ФРГ указывает, что торговый оборот между Россией и Германией, а также количество фирм с немецким участием в России сократились еще в 2013 году - то есть еще до первых решений о введении санкций против РФ. Министерство признает, что в 2014 году прямые инвестиции немецких предприятий в экономику России значительно снизились, но подчеркивает, что впоследствии ситуация стала нормализоваться.
Главными причинами ослабления конъюнктуры в России авторы доклада называют обвал цен на нефть и структурные проблемы. "Поэтому санкции ЕС хотя и содействуют сохранению существующей тенденции, но сами по себе не являются решающим фактором для сокращения торговых отношений", - резюмируют авторы документа.
Экономисты говорят о миллиардных потерях
В то же время Институт экономических исследований ifo в ноябрьском докладе, подготовленном по заказу целого ряда промышленных и торговых палат, пришел к выводу, что санкции против России имеют серьезные последствия для экономики ФРГ. Отмена штрафных мер и ответные действия со стороны России привели бы к увеличению ВВП в целом по Евросоюзу на 0,12 процента, то есть на 21 млрд евро. Для Германии это привело бы к росту ВВП на 0,16 процента или на 5,45 млрд евро.
Авторы исследования Немецкой экономической группы (German Economic Team), проведенного по заказу министерства экономики, приходят, однако, к более оптимистичным выводам. По их данным, потери из-за сокращения немецкого экспорта в Россию в 2016 году составляют от 1,2 до 2,2 млрд евро (0,03-0,05 процента ВВП).
Главы государств и правительство стран ЕС вечером 10 декабря решили продлить действующие санкции в отношении России до конца июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году из-за конфликта в Донбассе, где украинской армии противостоят пророссийские сепаратисты, получающие поддержку от Москвы. По оценкам ООН, в результате вооруженного конфликта на востоке Украины уже погибли более 13 тысяч человек.
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Автор: Ирина Филатова