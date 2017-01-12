Политическая карьера Навального завершена, считает немецкий эксперт (22.03.2022)

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Политик и политолог о приговоре оппозиционеру как об еще одном шаге к диктатуре.
Приговор Юрию Жданову на фоне суда над Алексеем Навальным и напряженности вокруг Украины подтверждает готовность Кремля следовать жестким курсом, считает Федор Крашенинников.
В обращении защиты Алексея Навального в Совет Европы подчеркивается, что власти России не исполняют решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".
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