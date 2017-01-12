 Политическая карьера Навального завершена, считает немецкий эксперт (22.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.03.2022

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Политическая карьера Навального завершена, считает немецкий эксперт (22.03.2022)

Политик и политолог о приговоре оппозиционеру как об еще одном шаге к диктатуре.

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