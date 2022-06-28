 Потребительский климат в Германии упал до рекордного низкого уровня | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2022

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Германия

Потребительский климат в Германии упал до рекордного низкого уровня

На потребительских настроениях в Германии негативно сказываются война в Украине и высокая инфляция. Соответствующий индекс в июле достигнет самого низкого значения с начала наблюдений в 1991 году.

Торговый центр в Берлине

Война в Украине и высокие цены негативно сказываются на потребительских настроениях в Германии. Как сообщило во вторник, 28 июня, агентство маркетинговых исследований GfK, в июле соответствующий индекс снизится еше на 1,2 пункта до - 27,4 и, таким образом, будет зафиксировано самое низкое значение с начала наблюдений в 1991 году. "Особенно рост стоимости жизни, который в настоящее время составил почти восемь процентов, оказывает негативное влияние на настроение потребителей", - говорит эксперт GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Снижение уровня потребительских настроений наблюдается в пятый раз за последние семь месяцев. "Потребители по-прежнему видят большой риск скатывания немецкой экономики в рецессию", - комментируют в GfK мрачные экономические прогнозы. Проблемы разорванных цепей поставок в связи с войной в Украине создают серьезные препятствия производству в Германии. Кроме того, высокая инфляция угрожает уменьшить частное потребление как важную опору экономического роста. 

У потребителей снижается желание совершать крупные покупки. Так называемая склонность к покупке упала до минус 13,7 пункта. Более низкое значение в последний раз наблюдалось во время финансового и экономического кризиса в октябре 2008 года. "Если частные домохозяйства тратят значительно большие суммы на энергоносители и приобретение продуктов питания соответственно им доступно меньше финансовых ресурсов. Особенно для крупных покупок", - пояснили эксперты.

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    Автор: Клаудиа Ден


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