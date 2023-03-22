Немецкий принц, известный связями в РФ, оказался фейковым?

Среди критиков санкций против России в Европе можно найти не только правых и левых политиков, но даже немецкого принца. Аристократ умудряется в России делать деньги на своем титуле. С ним, однако, есть нюанс.

Он почетный гость московских модных показов и светских раутов - "его высочество", "монаршая особа из Европы", "уважаемый господин принц". Его с почтением принимают банкиры и дипломаты, в музеях он оставляет памятные записи, для россиян он дает курсы этикета: принц Йорг Вольфганг Фердинанд Луитпольд фон Заксен-Кобург унд Гота, герцог Саксонский (Jörg Wolfgang Ferdinand Luitpold Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzog von Sachsen) в России нарасхват. "Мне нравится Россия. Здесь много того, что давно потеряно на Западе", - признался он как-то в интервью "5 каналу" из Санкт-Петербурга.

Гость с нарядным дворянским именем заявляет, что он против западных санкций и даже подумывает получить российский паспорт. В то время как канцлеры, премьеры и президенты только и говорят о санкциях, такой принц из знатного дома Заксен-Кобург для Москвы - больше, чем просто уважаемый аристократ.

Аристократический нетворкинг от принца Йорга

Принц Йорг уже много лет живет в Швейцарии, в небольшом поместье в городке Кнонау недалеко от Цюриха. В своем замке принц зарегистрировал "Общество друзей Россия - Швейцария". Здесь же разместилась и организация Diplomaten International, на сайте которой много написано о коварном Западе и гордой России , с которой лучше не спорить. Принц - регулярный гость мероприятий, организованных российским МИДом . На фоне политической изоляции такую деятельность в Москве называют "народной дипломатией".

Помогает визитка с аристократической фамилией, однако, не только в дипломатии, но и в бизнесе. "Имея и титул, и невероятные возможности по нетворкингу в Швейцарии, принц Йорг может быть полезным в повышении квалификации и своими бесценными знаниями по международному этикету, и своими контактами в европейской бизнес-элите", - нахваливает услуги принца его заместительница по швейцарско-российскому обществу Марина Чайка у себя в соцсетях. На встречах в России принц не только говорит об отношениях между Россией и Швейцарией, но не забывает при случае и предложить услуги своей фирмы по управлению активами - Atlas Portfolio Management AG. Кроме нее в поместье Кнонау принц зарегистрировал еще с десяток фирм .

Йорг Саксонский: от космоса до марихуаны

Деловая активность Йорга Саксонского, как себя называет немецкий принц, не ограничивается Швейцарией. Его связи с Россией имеют давнюю историю и впечатляют масштабами. В частности, как показывают данные из реестра компаний Великобритании, Йорг Вольфганг в свое время был соучредителем британской компании ISTA, ныне уже ликвидированной, занимавшейся "космическими перевозками". Его партнером в этой фирме была "Международная космическая компания Космотрас" - до 2014 года совместный проект российского Минобороны, Роскосмоса и украинского КБ "Южное". "Космотрас" предоставлял межконтинентальные ракеты РС-20 для конверсии в ракету "Днепр", которая запускала в космос гражданские спутники.

Но участие в имиджевых проектах Кремля и даже впечатляющие деловые связи немецко-швейцарского аристократа - это не то, что на самом деле обратило внимание журналистов DW на человека по имени Йорг Вольфганг Фердинанд Луитпольд фон Заксен-Кобург унд Гота. К замку Кнонау и его хозяину привела одна из многочисленных фирм, зарегистрированных в поместье: Xedyn AG. До средины прошлого года эта компания называлась JuicyFields AG, а вице-президентом ее правления был хозяин замка Кнонау, "народный дипломат" принц Йорг.

Эта фирма - часть целого конгломерата компаний, созданных в различных юрисдикциях для привлечения частных инвестиций в выращивание марихуаны.

Замок Кнонау под Цюрихом "немецкий принц" купил в 1998 году. Он зарегистрировал здесь десятки фирм и организаций, многие из которых связаны с РФ Фото: DW

В краудфандинговый проект JuicyFields поверили тысячи вкладчиков по всему миру. Через интернет-платформу люди на протяжении двух лет переводили деньги, позарившись на обещанную сверхприбыль. Они надеялись заработать на продаже канабиса в странах Европы и Северной Америки, где ее легализовали либо в медицинских целях, либо для свободного обращения. Однако проект JuicyFields оказался мыльным пузырем. Летом 2022 года он лопнул. Оказалось, что никакой марихуаны никто и не выращивал, а миллионы евро от доверчивых инвесторов просто исчезли.

Расследования в Цюрихе и Берлине

Прокуратура Цюриха подтвердила в ответ на запрос DW, что ведется следствие по подозрению в краже против лиц, стоявших за интернет-платформой juicyfields.io. "Как принято в таких случаях, до завершения юридических процедур действует презумпция невиновности", - напомнили в пресс-службе прокуратуры, под юрисдикцию которой подпадает уголовное дело. Замок Кнонау, где была зарегистрирована JuicyFields AG, находится именно в пригороде Цюриха.

Более конкретный ответ DW получила из Берлина, где также ведется следствие. Ведь именно в немецкой столице зарождалась афера JuicyFields - выходец из России Виктор Битнер создал здесь в конце 2019 года компанию Juicy Grow GmbH. Полтора года спустя именно эта берлинская фирма обзавелась "дочкой" в Швейцарии, в замке "нашего" принца.

В Земельном ведомстве уголовной полиции Берлина сообщили, что приняли уже 761 заявление о совершении преступления на общую сумму ущерба почти в 9 миллионов евро. "По предварительным оценкам, еще более тысячи заявлений не зарегистрированы, так что окончательную сумму ущерба пока назвать не представляется возможным", - подчеркнули берлинские правоохранители. Следователи и адвокаты потерпевших, с которыми общалась DW, предполагают, что озвученная сумма - лишь вершина айсберга.

Аристократическая "ширма" по заказу из России?

Куда делись деньги и как в эту нелицеприятную историю оказался втянут немецкий аристократ? Связано ли появление принца в JuicyFields с его бизнес-интересами в России? Вопросов в этой истории больше, чем ответов - даже спустя месяцы. После того, как деньги вкладчиков исчезли, функционеры JuicyFields начали обвинять в махинациях друг друга. Принц Йорг, письменно отвечая на вопросы DW, заверил, что сложил с себя управленческие полномочия в JuicyFields AG, как только узнал о подозрениях в отмывании денег структурами этого конгломерата.

"Ковбои каннабиса" - расследовательский подкаст DW рассказывает детективную историю о пропаже сотен миллионов евро, следы которых ведут в Россию Фото: DW

DW несколько месяцев разбиралась в этой детективной истории. Результатом расследования стал 8-серийный подкаст "Ковбои канабиса". Следы исчезнувших миллионов привели в Россию. После десятков встреч, писем и звонков DW удалось выйти на россиянина, который, по собственному признанию, выполнял в JuicyFields функции, аналогичные "начальнику отдела внутренней безопасности".

Редакции известно настоящее имя бывшего российского силовика, попросившего называть его по вымышленному имени "Андерс". Он - бывший сотрудник УБЭП в Санкт-Петербурге, отсидевший тюремный срок по обвинению в вымогательстве и похищении людей. Предоставленные фотографии и другая инсайдерская информация позволили идентифицировать россиянина как ключевого свидетеля.

По словам "Андерса", по указанию из России он делал "грязную работу на местах" - заботился о том, чтобы все номинальные директора компаний - такие, в частности, как принц Йорг в Швейцарии или Виктор Битнер в Берлине, - делали то, что им скажут кураторы. "Это была "потемкинская деревня", - рассказал россиянин. "В JuicyFields они (номинальные директора. - Ред.) играли роль марионеток. Им каждому была расписана роль - как они себя должны вести и что делать. За этот цирк они получили деньги и отрабатывали их", - рассказал "Андерс".

Принц Йорг и "граф Люксбург" ничего не знали

Журналисты DW встретились с россиянином в январе в Финляндии. На условиях анонимности отставной силовик рассказал, что вся афера с инвестициями была реализована под руководством граждан России, которые и скрылись с деньгами. "Они купили дома, вложили деньги в различные бизнесы. Все деньги были поделены в узком кругу. Теперь эти люди катаются по океанам на своих яхтах", - рассказал бывший УБЭПовец из Санкт-Петербурга. Имен российских кураторов он не назвал, "опасаясь за свою жизнь".

Попытки DW связаться с Виктором Битнером не увенчались успехом. Йорг Саксонский вместе со своим швейцарским компаньоном по JuicyFields AG, называющим себя "граф Люксбург", заявляют, что ничего не знали о махинациях и сами были обмануты: россияне якобы так и не заплатили им пять миллионов евро, обещанные за компанию, зарегистрированную в замке Кнонау под Цюрихом.

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А принц-то липовый

Какова бы ни была в этой афере роль немецкого принца с его впечатляющими связями в России, слова о "потемкинской деревне" все же оказались в его случае более чем уместными. Ведь принц Йорг Вольфганг Луитпольд фон Заксен-Кобург унд Гота, герцог Саксонский - на самом деле совсем не тот, за кого себя выдает.

В поисках информации о деловых связях "принца Йорга" в швейцарском реестре компаний DW обнаружила, что в прошлом этот человек носил куда более приземленное имя - Йорг Мерц. Показательным оказался и ответ Немецкого дворянского архива на запрос DW. "В генеалогии дома Заксен-Кобург и Гота отсутствует персона с именем Йорг", - констатировали в этом исследовательском центре.

Сам "Йорг Саксонский", отвечая на вопрос DW о том, каким образом он стал "принцем", ответил: "Ношение этого имени урегулировано на основании брака, заключенного в 1999 году". Развеять сомнения должен был запрос к главе дворянского дома Кобург-Гота принцу Андреасу. "Йорг Вольфганг Фердинанд Луитпольд Принц фон Заксен-Кобург и Гота носит это имя, не имея дворянского происхождения. Он никоим образом не связан с Герцогским домом Заксен-Кобург и Гота. Мы не знакомы с ним лично", - ответили в секретариате Герцогского дома.

Таким образом, родовые связи "Йорга Саксонского", которые по линии дома Заксен-Кобург якобы простирались до самой британской королевы Виктории, оказались фикцией. Частью "потемкинской деревни", тайны которой удастся раскрыть, возможно, лишь спустя годы.