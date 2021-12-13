Пострадавшие в результате крупного ДТП в Южном Тироле получили компенсации

Почти через два года после наезда водителя на группу немецких туристов в южнотирольском городе Лутаго на севере Италии родственникам жертв и пострадавшим удалось достичь внесудебной договоренности о получении компенсационных выплат от компании, в которой был застрахован виновник ДТП. Об этом сообщил в понедельник, 13 декабря, сообщил Маркус Вентер (Markus Wenter), представляющий интересы большинства (79) заявителей.
По словам юриста, истцы предъявляли претензии на сумму в 18 млн евро. При этом изначально размер покрытия составлял 10 млн евро. Защитник уточнил, что компенсационные средства распределены и уже выплачены.
Погибли семь человек
В январе 2020 года автомобиль Audi TT въехал в группу туристов из Германии в Лутаго (коммуна Валле-Аурина) на севере Италии, вблизи границы с Австрией. Первоначально было известно о шести жертвах - гражданах Германии в возрасте от 20 до 25 лет. Позднее еще одна женщина скончалась от травм в больнице. Большинство погибших - из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в ночь на 5 января 2020 года. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и были доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии. Одну из женщин вертолетом переправили в университетскую клинику Инсбрука.
За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. Мужчину задержали и отправили в больницу для медицинского освидетельствования. Было установлено, что содержание алкоголя в его крови составило 1,97 промилле.
Процесс мог бы растянуться на десять лет
На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Если бы родственникам жертв и пострадавшим не удалось добиться страховых выплат, судебный процесс по этому делу, по словам Маркуса Вентера, мог бы растянуться на 10 лет.
Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.
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Автор: Андреас Кирххоф, Виктор Вайц